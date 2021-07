Turistický semafor: Interaktivní mapa Slovenska díky které se vyhnete přeplněným lokalitám

Je mi jasné, že na Slovensko se především kvůli nesmyslným opatřením Igora Matoviče a Borise Kollára v letošním roce příliš turistů nechystá. Kdybyste se však přece jen rozhodli navštívit některé z turisticky zajímavých míst, můžete se díky nové infomapě Turistický semafor vyhnout davům, kteří směřují na stejné místo jako vy. Pokud se vydáte na Slovensko, pak to bude s největší pravděpodobností do některého z chráněných území, do kterých patří v podstatě celé Nízké i Vysoké Tatry a další zajímavá místa na Středním Slovensku. Právě v chránených územích začala fungovat mapa s názvem Turistický Semafor.

Jedná se o mapu, která je každý den v 10:00 aktualizována a ukazuje jak velký zájem je v dnešní den o danou lokalitu. Mapa ukazuje trojici barev, od zelené, přes oranžovou až po červenou. S tím, že zelená barva ukazuje minimální počet návštěvníků dané oblasti, naopak červená barva ukazuje aktuálně výrazný turistický zájem o danou lokalitu a správci národních parků doporučují se podobným místům vyhnout a nechat jejich návštěvu na dny, kdy o ně bude menší zájem. Za projektem stojí přímo Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a jedná se rozhodně o zajímavý počin, díky kterému si užijete přírodu nikým nerušeni.

Turistický semafor naleznete přímo zde.