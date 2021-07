Jak mi PanzerGlass Spray Twice a day pomohl (dočasně) zachránit tvrzené sklo na iPhonu

Nikdy jsem si moc nepotrpěl na nejrůznější speciální čističe displejů, které je měly jednak vyleštit, jednak jim dodat pomyslnou „antimatlací“ ochranu a jednak je vydezinfikovat. Ne, že bych si nepotrpěl na hygienu, ale některé věci mi zkrátka tak úplně smysl nedávají a já nechci být v žádném případě kvůli nim otrokem svého telefonu. Jak jsem však před pár dny zjistil, čističe displeje mohou pomoci i v situacích, které bych upřímně tak úplně nečekal.

Zatímco já si čas od času displej telefonu vyleštím klasickou vodou v kombinaci s hadříkem z mikrovlákna, moje přítelkyně používá vlhčené ubrousky pro kojence – tedy jinými slovy ubrousky bez jakýchkoliv dráždivých látek. Relativně nedávno se však bůhvíproč rozhodla sáhnout po jiném typu ubrousků, které zřejmě obsahovaly alkohol či jinou „antidisplejovou“ látku, což se na telefonu neblaze podepsalo. Změnu vlhčeného ubrousku odneslo konkrétně tvrzené sklo, na kterém se po vyleštění vytvořily drobné flíčky, jako kdyby se na něm na pár místech rozpustila oleofobní vrstva minimalizující zachytávání šmouh. Abych byl upřímný, když jsem telefon s takto poškozeným sklem viděl poprvé, kromě nazlobení na přítelkyni jsem už začal přemýšlet nad tím, jakému z našich partnerů se ozvu a poprosím jej o nové. To se však nakonec nestalo.

Shodou okolností se mi pár dní od tohoto incidentu dostal do rukou dezinfekční sprej PanzerGlass Twice a Day, o které budete moci díky naší spolupráci s Mobil Pohotovostí ode dneška až do pondělka soutěžit na našem Instagramu, s tím, že si jej před startem soutěže ještě trochu sám otestuji a natočím o něm krátké video. Sprejem jsem tedy vyleštil prakticky vše, co mám doma, abych si vyzkoušel jeho vlastnosti, přičemž řada došla samozřejmě i na iPhone přítelkyně. Asi si dokážete představit, jak moc překvapený jsem byl, když se mi flíčky z něj podařily po vyleštění sprejem PanzerGlass Twice a Day odstranit a sklo tak dostat de facto do podoby, jakou mělo po jeho prvním nalepení. Bez flíčků sice sklo vydrželo „jen“ necelé dva týdny, po těch jsem jej však zase přeleštil a opět jej úspěšně „opravil“. Je tedy super, že se dá podobné vychytávky využít i takto – zvlášť, když má člověk dražší tvrzené sklo a jeho jediné poškození je právě oleofobní vrstva. Pokud jste tedy i vy „dojeli“ na podobný přešlap a tvrzené sklo se vám zatím měnit nechce, myslím, že vyzkoušení tohoto spreje je rozhodně fajn možností, jak vše vyřešit. Jasně, záruku na to, že se vám podaří problém vyřešit stejně zdárně jako mě vám dát nemůže nikdo, za těch pár korun však tento pokus určitě stojí.

