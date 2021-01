Recenze PanzerGlass Twice a Day: Šikovný způsob, jak se zbavit špinavého displeje

Věcí, kterými můžete vyčistit displej svého telefonu je na trhu nepřeberné množství. My se dnes podíváme na sprej od společnosti PanzerGlass, který nese název Twice a Day. Jedná se o antibakteriální sprej určený na čištění displejů a dalších předmětů jako jsou brýle a tak podobně. Sprej je k dispozici v různých baleních od 8ml až po 100ml s tím, že v balení kromě spreje naleznete také mikro utěrku, kterou můžete na čištění displeje použít. Utěrka sama o sobě je celkem šikovná, ovšem vadí mi její velikost, která je velmi malá a tak přístroj sice čistíte kvalitně, ale ne tak pohodlně, jako když jej v podstatě celý obalíte do hadry a párkrát s ní potáhnete po jeho těle.

Bohužel se mi ani v příbalovém letáku, ani na webu výrobce nepodařilo zjisti, z čeho je vlastně sprej složen. To, co zjistíte, je pouze to, z čeho složen není. Chybí v něm amoniak, alkohol, parabeny nebo parfémy. Právě to, že neobsahuje v podstatě nic škodlivého zaručuje jednak to, že s ním nepoškodíte oleofobní vrstvu telefonu, ale také to, že když telefon následně přiložíte během hovoru k obličeji, neměl by vás nijak dráždit na tváři. Výrobce uvádí pouze celkem obecnou informaci o tom, že sprej obsahuje složky, které se běžně používají v kosmetice určené pro lidi.

Sprej je sice antibakteriální, ale kvůli absenci alkoholu a dalších složek jej nelze považovat za dezinfekční a tak pokud chcete svůj telefon skutečně vydezinfikovat, budete muset spoléhat například na různé UV lampy, ozón nebo podobné vychytávky, případně použít něco, co obsahuje alkohol. Na druhou stranu i to, že se po displeji nemnoží bakterie je celkem fajn a rozhodně to drtivé většině z nás bude stačit. Obzvlášť pak s tím, co sprej umí s displejem vašeho telefonu. Jakmile jej aplikujete na hadřík nebo telefon a vyleštíte, okamžitě zmizí veškeré čmouhy i nečistoty a displej získává jako kdyby matný film. Následné otisky zůstávají na displeji cca hodinu až dvě mnohem méně, než když není displej sprejem ošetřen. Zbavíte se veškeré mastnoty a máte skutečně i na dotyk prsty stejný pocit, jako když z displeje poprvé sloupnete fólii u nového telefonu a začnete jej používat.

Resumé

Pokud hledáte šikovný sprej na čištění displeje, který skutečně působí i tak, že vás alespoň na pár hodin zbaví mastnoty a fleků na displeji, pak je PanzerGlass zajímavou volbou. Co však může někoho odradit, a plně to chápu, je poměrně vysoká cena, za kterou se sprej nabízí. Chyba navíc tentokrát není v tom, že by si prodejci účtovali nekřesťanskou marži, ale i na oficiálním obchodu PanzerGlass je zkrátka prodejní cena za 100ml balení 15 Euro, což rozhodně není málo peněz. Na druhou stranu, používám sprej už zhruba měsíc a při použití jednou-dvakrát denně jej mám více než půlku.

PanzerGlass Twice a Day sprej si můžete zakoupit přímo zde.