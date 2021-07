Anime Fullmetal Alchemist dostane na iPhonech tajemnou hru

Japonský fenomén Fullmetal Alchemist oslavil nedávno dvacáté narozeniny. Dvacet let od vydání vůbec prvního dílu populární mangy se pak připomínalo i pomocí oslavného streamu. Během něho jsme se dočkali i představení nové mobilní hry ze světa Fullmetal Alchemist. Za poněkud nekreativně pojmenovaným Fullmetal Alchemist Mobile nebude stát nikdo jiný než obří japonský vydavatel Square Enix, o kterém jsme v souvislosti s množstvím RPG her psali v nedávné době už několikrát. Společně s oznámením hry přinesl stream i nic neříkající úvodní trailer. A když říkáme nic neříkající, myslíme opravdu pozbylý téměř jakéhokoliv význam. Sami se na první upoutávku podívejte ve videu níže.

Manga Fullmetal Alchemist se už dočkala několika zpracování v podobě anime seriálů a filmů. Během let se značka dokázala protlačit i do her. Jak se s takovým dědictvím vypořádá Fullmetal Alchemist Mobile však nevíme. Vývojáři se totiž nepodělili ani o informace týkající se samotného žánru hry nebo data vydání. Odtajnění má však proběhnout někdy během tohoto roku, nečekali bychom tak, že hra vyjde dříve než v roce následujícím. Nemáme ani jistotu, že hra opustí japonské ostrovy, vzhledem k popularitě značky bychom ale vsadili na to, že se mobilního Fullmetal Alchemist dočkáme i my. Jste fanoušci seriálu nebo mangy? Podělte se s námi o to, jestli se na hru těšíte a co od ní očekáváte v diskuzi pod článkem.