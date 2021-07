Jak se mě pokoušeli hacknout přes telefon údajní „technici Microsoftu“

Téměř každý den k nám jezdí kurýr nebo mi volá někdo kvůli pracovním záležitostem. Když mi tedy zazvonil mobil a na něm se ukázalo standardní slovenské číslo, nic mi nebránilo v tom jej zvednou jako kdykoli jindy. První, co bylo na samotném hovoru zvláštní, je fakt, že jakmile hovor přijmete, trvá několik vteřin, než se s vámi začne někdo bavit. Dotyčný se představí jako technická podpora společnosti Microsoft a mluví pouze anglicky. Někteří lidé, kteří mají v posledních dnech stejnou zkušenost uvádí, že slyší indický přízvuk, ten jsem však neslyšel a muž na druhé straně drátu mi připadal spíše jako někdo z východního bloku.

Celý hovor se vás bude volající snažit donutit k tomu, abyste sedli k počítači a zapli jej s tím, že pokud neposlechnete jejich instrukce, bude váš systém zablokován. Nikoli kvůli tomu, že vás „hacknou“, ale kvůli nějakému internímu procesu v Microsoftu. I když jsem se mu snažil vysvětlit, že jsem právě na lodi uprostřed Neusiedlerského jezera, stále trval na svém a chtěl, ať zapnu počítač. Zde mě začal hovor celkem bavit a tak jsem samozřejmě řekl, že počítač je už zapnutý a můžeme se pustit do práce. Samozřejmě jsem si nechal dlouhé minuty vysvětlovat, jak mám nainstalovat Team Viewer do svého mobilu i počítače a jak vlastně kliknout myší na ikonku internetového prohlížeče. Ve stylu „každá minuta, kterou ztrácí se mnou ušetří někoho naivního od velkých problémů“ jsem hovor natahoval co nejdéle. Na konci hovoru jsem rozčílil spíše já jeho než on mě, když jsem se zcela klidným hlasem zeptal, zda skutečně věří tomu, že dělám to, co mi už zhruba 15 minut vysvětluje a po vyslechnutí pár nadávek jsem jen oznámil, že na něj je jistě jeho máma patřičně hrdá a zavěsil jsem.

Až do dnešního dne jsem telefonátu nevěnoval příliš pozornosti, dokud jsem však na oficiálním profilu facebookové stránky Policie SR (žiji v Bratislavě a mám slovenské číslo) nezjistil, že podobné hovory zaznamenaly již stovky lidí a desítky z nich byli tak naivní, že útočníkovi skutečně nadiktovali přístupové údaje k TeamViewer a k jeho verzi pro smartphone, díky čemuž získal kontrolu jak nad počítačem, tak i nad mobilem a v několika případech se skutečně podařilo poškozené připravit o tisíce až desetitisíce euro z jejich bankovních účtů. Co mi přijde skutečně smutné je fakt, že Policie SR problém řeší tím stylem, že se máte na jejím Facebooku podělit s ostatními o tom, že se vám tento problém stal. Žádné další řešení, alespoň co plyne z příspěvků na FB Policie SR jsem nenašel a informace o tom, že situaci Policie řeší, se mi také dohledat nepodařilo.

Pokud se vám tedy stane to stejné, pak je nejlepším řešením hovor okamžitě ukončit a nebo pokud máte náladu a chcete si pár minut s někým pokecat anglicky, můžete se na jeho účet dobře pobavit. Za žádných okolností však nedávejte nikomu žádné své údaje a neinstalujte nic, k čemu vás kdokoli vyzve!