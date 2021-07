Nejlepší widgety týdne: Předpověď počasí, fitness i zprávy ze světa

Na stránkách LsA vám budeme přinášet tipy na aplikace, které nabízí zajímavé, přehledné a užitečné widgety pro váš iPhone. Tentokrát jsme pro vás vybrali například widget pro předpověď počasí, sledování počtu ušlých kroků nebo čtení nejnovějších zpráv. Pro jistotu připomínáme, že widgety na plochu jsou k dispozici pro iPhony s iOS 14 a novějším.

Aplikace s názvem Weather Radar Widget je jako dělaná pro iPhony s operačním systémem iOS 14 a novějším. Jak název napovídá, díky tomuto nástroji si můžete na plochu vašeho iPhonu umístit některý z informativních widgetů, které vám kdykoliv a kdekoliv poskytnou dokonalý přehled o tom, jaké jsou aktuální povětrnostní podmínky ve vaší oblasti, a co vás čeká v nejbližších hodinách. K aktualizaci radarových snímků dochází každých deset minut.

Aplikace Step It Up je výborným pomocníkem pro všechny, kteří si v průběhu dne hlídají počet ušlých kroků a množství spálených kalorií. S pomocí této aplikace můžete sledovat a zaznamenávat vaše kroky, vzdálenost, počet spálených kalorií nebo třeba množství vystoupaných schodů. Díky přehledným a užitečným widgetům navíc můžete také všechny potřebné parametry pohodlně sledovat přímo na ploše vašeho iPhonu, aniž byste museli spouštět samotnou aplikaci.

Ambiient je jednoduchá, minimalistická, a designově velice zajímavá aplikace, která vám bude poskytovat informace o aktuálním počasí na nejrůznějších místech ve světě. Nutno podotknout, že v případě aplikace ambiient určitě nelze počítat s tradiční předpovědí počasí tak, jak ji známe z jiných meteorologických oblastí. Příslušné informace vám totiž aplikace ambiient bude podávat spíše v podobném stylu, jako kdyby vás o aktuálním počasí v dané oblasti informoval třeba dobrý kamarád, který se zde zrovna nachází.

Chcete nabrat svaly, shodit nějaké to kilo, nebo se zkrátka jen dostat do formy? Ať už je váš cíl jakýkoliv, pomůže vám s ním aplikace Fitbod Workout and Fitness Plans. Najdete zde spoustu přizpůsobitelných civčebních plánů přesně podle vašeho gusta a možností, aplikace nabízí také možnost sledování vašich úspěchů a pokroku. Pro ještě lepší přehled nabízí aplikace Fitbod Workout and Fitness Plans možnost přidání užitečných widgetů na plochu vašeho iPhonu.

Aplikace Unread: Breaking & Smart News jistě zaujme všechny, kteří chtějí mít vždy přehled o tom, co se právě děje u nich doma i ve světě. Najdete zde výběr nejdůležitějších aktuálních zpráv z kanálu Google News, a obsah si samozřejmě můžete plně přizpůsobit a přidat si vlastní zdroje novinek. Pokud si budete chtít zkontrolovat rychlý a stručný přehled těch nejdůležitějších zpráv, můžete si na plochu vašeho iPhonu přidat některý z widgetů, které tato aplikace také nabízí.