Vylepšená verze Super Stickman Golf 3 brzy dorazí do Apple Arcade

Golfové hry jsou součástí mobilního videoherního průmyslu již od jeho úplných počátků. Mistři ve vývoji takových her jsou přitom zkušení harcovníci z Noodlecake Studios. Ti již od roku 2011 vydávají svou sérii Super Stickman Golf. Ta se vždy vyznačovala svou jednoduchou hratelností, kterou ovšem vývojáři obohatili o řadu zajímavých zpestřujících nápadů. Série během několika let dokázala vydat tři stále se zlepšující díly, přičemž ten třetí jste mohli hrát už v roce 2015. Od té doby se Noodlecake začal soustředit na trojrozměrnou sérii Golf Blitz a vydalo to, že golf s placatými panáčky už nadobro opustil – alespoň doteď. Vývojáři totiž nyní oznámili, že se můžeme těšit na vylepšenou verzi třetího dílu, a to rovnou v rámci předplatného Apple Arcade.

Super Stickman Golf 3+ dorazí k předplatitelům v nejbližších měsících. Těšit se můžeme na prémiovou verzi hry, kterou vývojáři chtěli původně vydat v roce 2015. Díky strachu z toho, že by si titul na sebe však nevydělal, jsme se však dočkali free to play verze s mikrotranskacemi a reklamami. Ve hře pak najdete vše, co udělalo z původní hry jeden z nejlepších golfových titulů. K tomu se přidají i menší grafické úpravy a vybalancování některých herních mechanik. Pokud chcete Super Stickman Golf 3+ hrát co nejdříve po vydání, určitě se nezapomeňte ke hře předregistrovat na App Storu.