V Apple Arcade už je přes 200 her

Apple Arcade byla spolu s dalšími službami představena světu v září roku 2019. Nyní téměř po dvou letech překonává milník v počtu přítomných her. Jelikož dnes ráno přibyla trojice herních novinek (Super Leap Day, Super Stickman Golf 3+ a Monster Hunter Stories+), milovníci hraní her na iPhonu, iPadu a Macu si mohou užít na 200 her v této službě.

Apple Arcade si můžete užít kromě výše uvedených zařízení také na Apple TV, a to za 139 korun měsíčně. V rámci Rodinného sdílení je pak možné předplatné sdílet až s pěti členy rodiny, což se rozhodně vyplatí. Není ale nutné ihned platit, jelikož služba nabízí měsíc vyzkoušení zdarma. Tři měsíce zdarma dostanete taktéž k nákupu nového jablečného zařízení. Pokud si v jablečných službách libujete, vyplatí se pak předplatné Apple One, kde vyjde samotné Apple Arcade levněji. Výhodou rozhodně je, že hraní je kompletně bez otravných reklam, což se ostatně u obdobné služby očekává. V Apple Arcade najdete exkluzivity, ale i klasické hry jako Fruit Ninja, Monument Valley, Mini Metro, Threes a další. Leckomu se pak samozřejmě hraje lépe s ovladačem, což je zde také umožněno a hrát můžete jak s ovladačem od PS, tak od Xboxu. Přišli jste na chuť této jablečné herní službě?