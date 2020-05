7 nejlepších cross-platform multiplayerových her pro smartphony

Pokud patříte mezi příznivce iPhonů, avšak někteří z vašich kamarádů vlastní Android, tak v případě některých her můžete mít problém s připojením se. Ne všechny hry totiž podporují tzv. cross-platform režim, tedy možnost pro připojení hráčů, kteří hrají na rozdílných platformách. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 nejlepších cross-platformových multiplayerových her, které fungují jak v iOS, tak v Androidu.

Vainglory

Vainglory je MOBA (multiplayer online battle arena) hra, jenž je velmi podobná počítačovému titulu League of Legends. Ve Vainglory se můžete ocitnout v aréně ve stylu 3v3 či 5v5, a to buď proti reálným hráčům, anebo třeba proti botům, pokud si chcete nacvičit taktiku či herní mechaniky. V této hře s můžete vybrat z více než 40 různých hrdinů a utkat se proti druhému týmu za jediným cílem – porazit jej zničením hlavního krystalu a vyhrát. Při bitvě musíte podobně, jako v LoL, sbírat různé výhody v džungli, zabíjet miniony a nakupovat předměty, díky kterým se stanete silnějšími. Vainglory je k dispozici zdarma, ve hře jsou ale samozřejmě mikrotransakce.

Teamfight Tactics

Hra Teamfight Tactics pochází od vývojářů světoznámé hry League of Legends. Není tak žádnou náhodou, že Teamfight Tactics vypadá velmi podobně. I v tomto případě se utkají dva týmy v rámci 3v3 či 5v5. K dispozici je několik desítek různých hrdinů, se kterými musíte vytvořit ten nejlepší tým, abyste své protivníky porazili. Teamfight Tactics má plnou cross-platformovou podporu, což znamená, že si hru můžete bez problémů zahrát se všemi kamarády. Vrhnout se můžete buď do hodnocených, či klasických zápasů a stoupat tak v žebříčku.

Minecraft

Kdo by neznal fenomén jménem Minecraft. Ponořte se do bloků a kostiček, prozkoumejte nekonečný svět, peklo a End, kde porazte draka. V Minecraftu se jednoduše fantazii meze nekladou. Chcete si postavit dům? Postavte ho. Chcete vytvořit obrovské logické obvody pro různou automatizaci? Můžete. V Minecraft je jednoduše k dispozici opravdu všechno, a pokud k tomu přidáte i vaše kamarády, tak máte o zábavu na několik dnů, týdnů, měsíců či dokonce let postaráno. Minecraft je k dispozici jak na iOS tak na Android, a to za jednorázový poplatek 179 korun.

Hearthstone

Hearthstone pochází od Blizzardu, který stojí za různými světoznámými tituly – zmínit v tomto případě můžete World of Warcraft, anebo třeba Diablo. Hearthstone je naprosto jednoduchou hrou, ve které hrajete karty. Rozhodně ale nehrajete prší nebo mariáš. Před bitvou si musíte pečlivě vybrat a sestavit váš balíček karet, vybrat vašeho hrdinu s určitou schopností, a poté se pustit do bitvy. Proti vám se postaví protivník se svým vlastním balíčkem karet a hrdinou. Vaším úkolem je v tomto případě opět porazit soupeře a vyhrát. V Hearthstone můžete hrát taktéž klasické přátelské zápasy, anebo hodnocené, díky kterým se poté prodíráte divizemi směrem nahoru. Hearthstone dokáže perfektně procvičit paměť a samozřejmě je k dispozici na všechny platformy.

Fortnite

Fortnite se stal světovým fenoménem a nejhranější hrou na světě již před několika lety. Využívá velmi oblíbeného battle royal módu, kdy na jednu mapu sešlete stovku hráčů, kteří poté hledají zbraně a další předměty. Hráči poté proti sobě bojují na zmenšující se mapě stylem všichni proti všem. Kdo zůstane jako poslední, tak samozřejmě vyhrává. Od prvního vydání Fortnite se toho změnilo hodně – do hry přibyly například sezóny, kdy každá z nich přináší pokračování v příběhu. Kromě toho jsme se dočkali také rozšíření Fortnite na iOS a Android. Fortnite je na všechny platformy k dispozici zdarma, musíte ale počítat s mikrotransakcemi.

Super Stickman Golf 3

Pokud máte dostatek kamarádů, kteří s vámi rádi „paří“, tak mi dáte za pravdu, že golf s kamarády dokáže být často velmi vtipný a zároveň relaxující. V rámci Super Stickman Golf 3 máte k dispozici dva různé módy. V tom prvním z nich je klasicky nutné dopravit golfový míček do jamky během co nejméně kol, v druhém módu se poté hraje na čas a vaším jediným úkolem je dostat míček do jamky za co nejkratší možný čas, a to bez omezení. Super Stickman Golf 3 si nejlépe vychutnáte s přáteli, byť je k dispozici i režim pro jednoho hráče.

Old School Runescape

Pokud vám je nyní okolo třiceti let, tak jste v mladých letech určitě pařili Runescape. Na tu dobu se tehda jednalo o jednu z nejlepších her, kterou by si lidé v nějakém remasteru zcela jistě zahráli i nyní. Runescape byla tehdy nejdostupnější multiplayerová hra, ve které jste mohli dělat prakticky cokoliv. Od rybaření, přes kopání, až po poznávání nových dobrodružství. Kdo to zažil, tak na to jistě velmi rád vzpomíná. V rámci Old School Runescape se můžete do svých mladých let vrátit nazpět, a to zcela zdarma.