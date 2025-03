Těchto 6 her dorazí v dubnu do Apple Arcade. Zahrajete si je?

Během příštího měsíce bude spuštěno šest zábavných her a vzrušujících aktualizací pro Apple Arcade, které doplní oceňovaný katalog více než 200 her.

3. dubna se exkluzivně na Apple Arcade objeví Katamari Damacy Rolling LIVE – první původní hra ze série Katamari po téměř osmi letech. V tomto novém dobrodružství hráči kutálejí Katamari podle příkazů Krále všeho vesmíru a využívají ikonickou hratelnost série „kutálej, drž se a rost“. Hra se objeví vedle dalších populárních her společnosti Bandai Namco na této službě, včetně Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat, Tamagotchi Adventure Kingdom a PAC-MAN Party Royale.

K Apple Arcade se 3. dubna připojí také Space Invaders Infinity Gene Evolve, nejnovější přírůstek do vlivné série od TAITO CORPORATION; puffies.., od Lykke Studios, držitele ceny Apple Design Award; kultovní hra RollerCoaster Tycoon Classic+ od Atari, vylepšená pro iPhone a iPad; The Game of Life 2+, oficiální pokračování klasické rodinné deskové hry od Hasbro od Marmalade Game Studio; a Sesame Street Mecha Builders+, zábavné STEM dobrodružství pro malé studenty od StoryToys. Hráči si mohou tyto skvělé hry užít bez reklam a nákupů v aplikacích.

Katamari Damacy Rolling LIVE od společnosti Bandai Namco

V této svérázné akční hře – exkluzivní hře pro Apple Arcade – hráči rozšiřují své Katamari kutálením předmětů rozesetých po celé zemi. Hra s jedinečnou a rozmarnou hratelností a podmanivým soundtrackem, který kombinuje různé žánry, vyzývá hráče, aby dodávali energii královskému „živému proudu“ tím, že budou kutálet své Katamari a vytvářet hvězdy. Jak uživatelé postupují, objevují se komentáře fanoušků ve hře, a čím déle hrají, tím se jejich publikum rozrůstá. Plněním královských výzev a zvyšováním počtu svých odběratelů si hráči mohou odemknout nové dynamické fáze.

Space Invaders Infinity Gene Evolve od TAITO CORPORATION

Kultovní a nestárnoucí série se vrací exkluzivně na Apple Arcade. Space Invaders Infinity Gene Evolve kombinuje vzrušující akci s intuitivní hratelností, kdy hráči mohou plynule přepínat mezi klasickými a shoot-em-up režimy a zároveň se za běhu přizpůsobovat způsobům útoků nepřátel. Postupem hrou se její retro estetika mění v nejmodernější 3D střílečku a odemyká stále silnější lodě, včetně hostujících bojovníků z klasických stříleček TAITO, jako jsou Darius, Night Striker a RayStorm.

puffies. od Lykke Studios

Tato odpočinková logická hra představuje klasické puzzle s nostalgickým kouzlem samolepek v podobě obláčků. Hráči budou řešit ručně navržené hádanky, odemykat tematické balíčky samolepek a budovat svou jedinečnou sbírku puffy. Mohou také soutěžit v žebříčcích a řešit každodenní výzvy, aby si zvýšili skóre a stoupali v žebříčku.

RollerCoaster Tycoon Classic+ od Atari

Tato nová hra kombinuje prvky dvou nejúspěšnějších a nejoblíbenějších her série RollerCoaster Tycoon a RollerCoaster Tycoon 2 a vyzývá hráče k vytváření a provozování úžasných parků s těmi nejbizarnějšími atrakcemi, jaké si lze představit. Hra RollerCoaster Tycoon Classic+, vylepšená pro iPhone a iPad, přináší stejnou hloubku hratelnosti a jedinečný grafický styl jako původní nejprodávanější počítačové hry Chrise Sawyera. Obsahuje také tři rozšiřující balíčky – Wacky Worlds, Time Twister a Toolkit – a je hratelná na iPhonu, iPadu i Macu.

The Game of Life 2+ od Marmalade Game Studio

Na Apple Arcade přichází oficiální pokračování světoznámé a oblíbené deskové hry, které přináší ještě více možností, dobrodružství a exkluzivního obsahu. Hráči mají k dispozici tisíc životů a mohou si zvolit vlastní cestu – ať už to znamená najít lásku, jít za vysněnou kariérou, mít děti nebo adoptovat domácího mazlíčka, volba je jen na nich. Exkluzivně pro Apple Arcade se hráči mohou obléknout do futuristického oblečku P.E.G. a prozkoumat 10 jedinečných pracovních pozic, od trenéra delfínů po kvantového mechanika. Roztočte ikonický spinner, proplouvejte životními křižovatkami a honěte se za vítězstvím prostřednictvím štěstí, poznání nebo bohatství.

Sesame Street Mecha Builders+ od StoryToys

Ve hře Sesame Street Mecha Builders+ se malí studenti společně s Mecha Elmem, Cookie Monster a Abby Cadabby vydají na zábavné STEM dobrodružství, kde se znalosti setkávají s kreativitou. Tato hra, vyvinutá společností StoryToys ve spolupráci se Sesame Workshop, kombinuje vědu, inženýrství, matematiku a kreativitu prostřednictvím poutavých miniher a aktivit. Hráči mohou řešit hádanky, zkoumat fyziku, procvičovat kódování, míchat barvy, vytvářet hudbu a vydávat se na vzrušující mise – to vše vlastním tempem.

Kromě nových her se hráči mohou těšit také na aktualizace obsahu svých oblíbených arkádových her, které si mohou zahrát na iPhonu, iPadu, Macu, Apple TV a Apple Vision Pro, včetně NBA 2K25 Arcade Edition, PGA TOUR Pro Golf a Skate City: New York.