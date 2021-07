Stáhněte si zdrama The Walking Dead: Bridge Constructor na Mac nebo PC

Řekněme si to narovinu, her z prostředí Walking Dead, které by za něco stály moc nenajdeme. Ani Bridge Constructor není věc, která baví každého, jedná se však o celkem zábavnou hru, která dokáže zkrátit dlouhé letní odpoledne, kdy zrovna neležíte někde na pláži. Když je navíc hra nyní v rámci letního rozdávání her na Epicu zcela zdarma, a to jak pro Mac, tak i pro PC, rozhodně se vyplatí ji vyzkoušet. Díky oficiální licenci The Walking Dead nechybí ve hře legendární postavy nebo vozidla z televizního seriálu, respektive komiksu. Ve hře tak nechybí například Daryl se svou motorkou, Eugene nebo Michonne.

Cílem hry je vytvářet mosty a pasti, díky kterým pomůžete vašim hrdinům překonat nějaké překážky a zároveň zabráníte tomu, aby skončili ve spárech zombie. Zatím, co klasické Bridge Constructor simulátory nebo hry se soustředí pouze na postavení mostu, který nespadne a unese určitou váhu, v případě Walking Dead je tomu trochu jinak. Jednak nestavíte pouze mosty, ale i pasti na zombie, ale v některých levelech je chtěné, aby most sice udržel váhu hlavních hrdinů, ale v momentě, kdy se na něj nahrne horda zombie, tak se skácel jak domeček z karet. Musíte tedy neustále balancovat mezi tím, co má most snést a co už ne. Ostatně nyní to můžete zdarma vyzkoušet sami. Hru si můžete stáhnout zdarma od 8. 7. do 15. 7. 2021.

The Walking Dead bridge Constructor si můžete zdrama stáhnout zde.