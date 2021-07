Nový antisledovací reklamní systém Applu je neprolomitelný, zuby si na něm vylámala i Čína

Společnost Apple vyvíjí neustálé úsilí na potírání některých čínských aplikací, které se různými způsoby pokouší obejít pravidla, týkající se ochrany soukromí uživatelů. Podle posledních zpráv se toto úsilí nedávno setkalo s velkým úspěchem, když se podařilo zmařit koordinovanou snahu o vytvoření nového způsobu sledování iPhonů v Číně pro účely reklamy.

S příchodem operačního systému iOS 14.5 zavedl Apple novou funkci s názvem App Tracking Transparency, díky které musí jednotlivé aplikace získat od uživatelů výslovný souhlas se sledováním. Deník Financial Times letos v březnu informoval o tom, že po zavedení této změny se řada společností v Číně zaměřila na nový způsob sledování uživatelů bez jejich souhlasu – tento systém nese název CAID. Spolu s Čínskou reklamní asociací (CAA) začaly různé subjekty v čele se společnostmi Baidu, Tencent a ByteDance testovat systém CAID, aby zjistily, zda budou moci tímto způsobem sledovat uživatele, kteří v rámci App Tracking Transparency původně neudělili aplikacím souhlas se sledováním. Apple na tuto akci zareagoval tím, že některým čínským aplikacím znemožnil aktualizace.

Od okamžiku, kdy Apple tímto způsobem zasáhl proti CAID, začal celý projekt postupně ztrácet podporu. Výkonný ředitel společnosti AppInChina Rich Bishop uvedl, že se pro Apple jedná o jednoznačné vítězství, a že zvítězilo také soukromí uživatelů. Alex Bauer ze společnosti Branch k tomuto tématu dodal, že čínské společnosti touto taktikou dráždily hada bosou nohou, a byly mylně přesvědčeny o tom, že si Apple nemůže dovolit zablokovat každou aplikaci. Redaktoři deníku Financial Times požádali vedení společnosti ByteDance o vyjádření, to ale zatím neodpovědělo. Společnosti Tencent a Baidu celou věc odmítly jakkoliv komentovat. Společnost Apple k celé problematice podotýká, že podmínky využívání App Storu se vztahují zcela stejně na všechny vývojáře po celém světě, a aplikace, které tyto podmínky nesplňují, zkrátka nebudou do App Storu přijaty.