K představení nových operačních systémů došlo již před měsícem. Konkrétně Apple přišel s iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Součástí všech těchto nových operačních systémů je nespočet nových funkcí a vylepšení, byť se to na první pohled rozhodně nemuselo zdát. Jak se ale říká, nesmíme soudit knihu podle obalu. Na našem magazínu se všem novinkám z nových systémů neustále věnujeme každý den, což jen podtrhuje, že jich je opravdu více než dost. V rámci tohoto návodu se společně budeme věnovat dalšímu vylepšení z iOS 15.

iOS 15: Jak zkopírovat text z vyfocené fotografie

Mimo jiné jsme se v iOS 15 dočkali nové funkce s názvem Live Text, do češtiny přeloženo jakožto Živý text. Díky tomuto vylepšení můžete jednoduše pracovat s textem, který se nachází na nějaké fotografii či obrázku. V praxi to funguje tak, že otevřete aplikaci Fotoaparát, namíříte objektiv na nějaký text, a poté v pravém dolním rohu obrazovky klepnete na ikonu funkce, čímž se zobrazí rozhraní, ve kterém už je možné s textem pracovat. Stejně to ale funguje i zpětně u vyfocené fotografie v rámci aplikace Fotky. Mnoho uživatelů však o této možnosti neví a zároveň neví, jak text z vyfocené fotografie zkopírovat. Postup je jednoduchý:

Prvně je nutné, abyste si na vašem iPhonu s iOS 15 otevřeli nativní aplikaci Fotky.

Jakmile tak učiníte, tak si v rámci vybraného alba najděte konkrétní fotografii s textem.

Po jejím nalezení stačí, abyste na ni klepnuli, čímž se zobrazí přes celou obrazovku.

Pak už jen stačí, abyste na samotném textu podrželi prst , čímž dojde k označení.

Všeobecně lze s textem na fotkách pracovat stejně jako na webu či kdekoliv jinde.

Po označení textu si jej můžete například zkopírovat anebo provádět jiné úkony.

Pomocí výše uvedeného způsobu lze tedy na iPhone v iOS 15 zkopírovat text z již vyfocené fotografie. V první vývojářské beta verzi iOS 15 nebylo možné žádným způsobem zjistit, zdali je z vyfocené fotky možné text zkopírovat. Většina z nás tak na tuto funkci narazila náhodně. Ve druhé vývojářské beta verzi iOS 15 už se však v pravém dolním rohu obrázku zobrazuje ikona funkce Live Text, stejně jako ve Fotoaparátu, díky které je možné určit, že lze s textem na fotce pracovat. Pokud navíc na tuto ikonu klepnete, tak se ocitnete ve speciálním rozhraní, kde se zvýrazní veškerý text, se kterým lze pracovat.