Pokud jste před několika měsíci sledovali první letošní konferenci od Applu, tak vám zajisté neuniklo představení zbrusu nového a přepracovaného 24″ iMacu s čipem M1. Na našem magazínu jsme již nějakou dobu nazpátek uveřejnili recenzi tohoto stroje, zároveň jsme se mu určitým způsobem věnovali. V jednom ze článků jsme vás informovali o tom, že společně s 24″ iMacy přijde také nový spořič obrazovky s názvem Hello, v rámci kterého se na obrazovku promítají pozdravy v různých jazycích. Pojďme se společně podívat na to, jak jej můžete v macOS 12 Monterey nastavit.

macOS 12: Jak aktivovat zobrazování spořiče Hello

Spořič Hello byl původně k dispozici jen pro 24″ iMacy. Později se sice objevila možnost, pomocí které jste si určitým způsobem mohli tento spořič přidat i na ostatní jablečné počítače, každopádně se nejednalo o ideální postup. Dobrou zprávu mám ale pro všechny jedince, kteří patří mezi beta testery macOS 12 Monterey. Právě ve druhé vývojářské beta verzi se totiž spořič Hello konečně zpřístupnil všem uživatelům. Postup pro aktivaci zobrazování spořiče Hello je následující:

Prvně je nutné, abyste na vašem Macu s macOS 12 Monterey v levém horním rohu obrazovky klepnuli na ikonu .

. Jakmile tak učiníte, tak z menu, které se zobrazí, vyberte možnost Předvolby systému…

Tímto se otevře okno se všemi dostupnými sekcemi pro úpravu předvoleb systému.

V rámci tohoto okna nyní vyhledejte sekci s názvem Plocha a spořič a otevřete ji.

a otevřete ji. Následně se v horním menu okna přesuňte do záložky Spořič obrazovky.

Zde už jen stačí, abyste v levém menu našli spořič Hello a klepnutím jej označili.

Výše uvedeným způsobem lze tedy na Macu s macOS 12 Monterey aktivovat zobrazování spořiče Hello. Pro zobrazení možností přizpůsobení spořiče stačí pod jeho náhledem klepnout na Volby spořiče obrazovky… Ještě jednou podotýkám, že je tento spořič prozatím k dispozici jen ve druhé vývojářské beta verzi macOS 12 Monterey – máte-li starší verzí, tak v ní spořič Hello nenajdete. Jakmile tedy vyjde plná verze macOS 12 Monterey, tak to znamená, že si spořič Hello budou moci nastavit všichni jedinci, kteří vlastní Mac a budou schopni si na něj macOS 12 Monterey nainstalovat.