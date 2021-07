Bez loga a stále originál. Takové jsou náhradní díly pro iPhone

Komerční sdělení: Objednali jste si originální náhradní díly Apple, rozbalili balíček a … logo s legendárním nakousnutým jablkem nikde. A vy možná začínáte pochybovat, zda jste neskočili na lep podvodníkům. Na náhradních dílech pro iPhone a dalších zařízeních Apple totiž logo nenajdete.

I bez loga jsou originální náhradní díly Apple úplně stejné, například LCD displej a dotykové sklo vašeho iPhonu jsou z téže továrny, sešli z téže výrobní linky, prošly rukama stejných lidí. Jedinou odlišností je právě chybějící logo.

Důvodem je, že Apple využívá stejný dodavatelský řetězec jako automobilky, kdy jednotlivé součástky pocházejí z různých firem, států a továren.

Proto například ve Volkswagenu, Renaultu nebo dokonce v Porsche najdete sedačky z české nebo slovenské továrny Lear. A stejně to má i Apple. Pro výrobu svých zařízení využívá více než 200 dodavatelů jednotlivých komponentů. A právě tyto firmy a továrny jsou také výrobci originálních náhradních dílů pro Apple iPhone, MacBook, iPad nebo například Apple Watch.

Náhradní díly pro iPhone z celého světa

Funguje to jednoduše. Apple vymyslí a nadesignuje nový produkt, a pak zadá jeho výrobu. Například do Huizhou Deset Battery pokud přijde požadavek na výrobu 1 000 000 baterií pro iPhone 11, společnost je ve svých továrnách připraví a dodá do Foxconnu, kde telefony sestaví. Jenže výrobní linka se hned nezastaví. Naopak pokračuje dál – jen vymění potisk.

Fixshop.cz: Kompletaci zařízení Apple mají na starosti zaměstnanci Foxconnu. Právě v jejich továrnách se scházejí komponenty od jednotlivých výrobců. Zdroj: Redakce Letem světem Applem

A do světa z ní zamíří náhradní díly pro iPhone, ve všech ohledech stejné jako v telefonu. Tímto způsobem se vyrábějí originální náhradní díly pro Apple MacBook, iPad, iPhone nebo Apple Watch. Ať už je to například originální dotykové sklo a LCD displej pro iPhone, operační paměť MacBooku nebo gyroskop v Apple Watch.

Maximální spolehlivost a výkon i bez loga

I když na objednaných náhradních dílech chybí ukousnuté jablko, můžete si klidně vzít nářadí pro iPhone a pustit se do opravy. A vyměnit si například baterii v iPhone nebo LCD displej a dotykové sklo.