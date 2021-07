Proč byste si měli instalaci bety watchOS 8 dobře rozmyslet

Ve středu vypustil Apple poměrně nečekaně první veřejné bety svých nedávno představených systémů v čele s watchOS 8. Uživatelé, kterým se nechce čekat do září, si tak mohou novinky vyzkoušet už nyní s velmi slušným předstihem. Zatímco však v případě iOS 15, iPadOS 15 či macOS 12 se nejedná o příliš velké riziko, v případě Apple Watch a watchOS 8 je třeba instalaci velmi dobře promyslet. Riziko je zde totiž o poznání vyšší.

Fotogalerie watchOS 8 1 watchOS 8 2 watchOS 8 3 watchOS 8 4 +22 Fotek watchOS 8 5 watchOS 8 6 watchOS 8 7 watchOS 8 8 watchOS 8 9 watchOS 8 10 watchOS 8 11 watchOS 8 12 watchOS 8 13 watchOS 8 14 watchOS 8 15 watchOS 8 16 watchOS 8 17 watchOS 8 18 watchOS 8 19 watchOS 8 20 watchOS 8 21 watchOS 8 22 watchOS 8 23 watchOS 8 24 watchOS 8 25 Vstoupit do galerie

Pokud sledujete Apple a zejména pak beta testování již delší dobu, určitě si vzpomenete na časy, kdy Apple testoval systémy pro Apple Watch jen skrze vývojářské beta testování a to právě kvůli riziku s ním spojeným. Řeč je konkrétně o nemožnosti domácího downgradu – tedy návratu na starší veřejnou verzi OS v domácích podmínkách. A právě omezení na vývojářské beta testování mělo instalaci bet watchOS ztížit a tedy snížit riziko problémů. V loňském roce však Apple od tohoto opatření nečekaně upustil a začal testovat watchOS i ve veřejné verzi, čehož se přidržel i letos. Světe div se, downgrad se však stál nekoná. Pokud se tedy dostanete po přechodu na novou betu do jakýchkoliv potíží, nezbude vám nic jiného než je zkrátka překousnout a čekat na vydání další bety s tím, že se v ní snad dočkáte oprav. Pokud vám pak hodinky vypoví kvůli betě službu úplně, doma si je zkrátka neopravíte a nezbude vám nic jiného než navštívit servis.

Přesně kvůli potenciálním extrémním komplikacím jakožto redakce instalaci bet watchOS 8 přespříliš nedoporučujeme, protože se jedná ze všech uvolněných beta softwarů o to největší riziko, kterému se můžete vystavit. Ano, mnoha uživatelům bety watchOS jednou bez jakýchkoliv potíží a člověku by se tak mohlo zdát, že mu riziko nehrozí. To však při testování bety je zkrátka vždy a nikde není bohužel psáno, že právě vy budete mít také štěstí a software vám na hodinkách poběží jako po másle.