První dojmy z 1. bety watchOS 8: Měli byste provést aktualizaci?

V posledních hodinách jsme se společně na našem magazínu věnovali prvním dojmům ze všech nedávno představených operačních systémů. Apple konkrétně představil systémy iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15, a to v pondělí večer na vývojářské konferenci WWDC21. Ihned po skončení prezentace došlo k vydání prvních vývojářských beta verzí a jak už to bývá ve zvyku, tak je pro vás na našich zařízeních pilně testujeme. Již jsme se věnovali prvním dojmům z iOS 15, iPadOS 15 a macOS 12 Monterey, nyní se podíváme na první dojmy z watchOS 8.

Výdrž baterie, výkon a stabilita

To, co při prakticky každé aktualizaci watchOS většina majitelů řeší, je výdrž baterie na jedno nabití. Osobně mé Apple Watch Series 4 nabíjím každý den před spaním a myslím si, že takto je to naprosto ideální. Po přechodu na watchOS 8 žádné změny v tomto směru nepozoruji, ba naopak je výdrž baterie možná i lepší. S hodinkami po večerním nabití spím, aby mi měřily spánek, a na nabíječku je opětovně ukládám další den před spaním. Zhruba ve 20:00 mi pak každý den chodí upozornění o tom, že hodinky mají úroveň nabití na 10 %. Tato notifikace mi však včera v tento čas nepřišla – přišla až zhruba o hodinu později. Naprosto stejně dobře to prozatím vypadá i dnes. Po stránce výdrže baterie bych se tedy ničeho nebál.

Dalším důležitým aspektem je pak zajisté stabilita a výkon – ani v tomto případě jsem se nesetkals žádným problémem. Apple Watch běží s watchOS 8 naprosto bez problémů – a ono se ve finále ani není tak úplně čemu divit. Pravdou totiž je, že watchOS 8 příliš novinek, které by mohly způsobovat nějaké problémy, nepřináší. Stejně jako v případě macOS 12 Monterey bych watchOS 8 označil spíše za vylepšenou původní verzi operačního systému pro jablečné hodinky. Nejvíce novinek se bezesporu dočkal iOS 15, ostatní systémy moc nových věcí nepřináší. Na druhou stranu, co extra převratného a nového by měl Apple na malém displeji Apple Watch vymýšlet.

Pár malých novinek se najde…

Jak už jsem napsal výše, tak pár novinek watchOS 8 samozřejmě přináší. Nutno však podotknout, že kompletní seznam novinek, který Apple uveřejnil, je nutné ještě trochu ostrouhat, jelikož některé novinky nejsou k dispozici v České republice. První změny se dočkala aplikace Dýchání. Ta změnila svůj název na Mindfullness a kromě samotného dýchání v ní najdete také cvičení, které je určené k zamyšlení se – bohužel v angličtině. Rozhodně se ale nejedná o aplikaci, ze které si sednete na zadek. Apple Watch vám řeknou, abyste se zamysleli nad něčím dobrým, a poté minutu vyobrazují uklidňující animaci. Další novinkou, která se týká zdraví, je zaznamenávání dechové frekvence při spánku, tedy jak často se za minutu nadechnete. Po první noci tato funkce funguje bez problémů – data si zobrazíte ve Zdraví.

…revoluci však nečekejte

Další novinkou by pak měly být ciferníky z portrétních fotografií – možnost pro jejich nastavení jsem ale nenašel ani ve watchOS 8, ani v aplikaci Watch na iPhone s iOS 15. Přibyla pak aplikace Kontakty, díky které lze jednoduše vyhledat kontakty. Jak říkám, žádnou revoluci nečekejte. Dobrého vylepšení se dočkala aplikace Zprávy, kde můžete v jednotlivých konverzacích jednodušeji odpovídat. Konkrétně můžete najednou využít diktování, posílat emoji a po přepnutí do anglického jazyka psát zprávy prstem. Apple Watch s watchOS 8 dále podporují režim Soustředění, který lze definovat jakožto „lepší Nerušit“. Nastavíte si v něm například režim Nerušit v práci a zvolíte si, aby vás mohli kontaktovat pouze spolupracovníci, apod. – možností je nespočet. Na Apple Watch lze tyto jednotlivé režimy Soustředění přepínat, navíc k tomu se režimy synchronizují na všech vašich Apple zařízeních. Nechybí možnost pro vytvoření vícero minutek najednou a nové aplikace pro najití lidí, předmětů a zařízení. Kromě aplikací Najít, kde se mi často nezobrazují data, funguje vše bez problémů.

Měli byste aktualizovat?

Pokud se ptáte, zdali byste měli vaše Apple Watch aktualizovat na watchOS 8, tak se musíte řídit především tím, zdali máte nainstalovaný iOS 15. V minulém článku jsem instalaci iOS 15 úplně nedoporučil. Pokud tedy zůstanete na iOS 14, tak si stejně watchOS 8 nenainstalujete, protože potřebujete iOS 15. Jestliže jste tedy váš iPhone na iOS 15 aktualizovali, můžete provést i aktualizaci Apple Watch na watchOS 8 – nic moc tím neztratíte, naopak získáte (například ovládání režimů Soustředění). V posledních letech jsou každopádně první vývojářské beta verze zpravidla stabilnější než ty, které Apple představí později – berte to tedy v potaz. Pokud se pro aktualizaci rozhodnete, tak berte na vědomí, že nebereme žádnou zodpovědnost za případné nefunkční zařízení nebo ztrátu dat. Zároveň je nutné zmínit, že jakmile jednou provedete aktualizaci na watchOS 8, tak se zpět na watchOS 7 nevrátíte.