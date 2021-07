Linux s oficiální podporou pro M1 Macy je konečně tady

Od vydání prvních Maců s M1 procesory uplynulo už mnoho měsíců, teprve tento týden se však objevila vůbec první oficiální verze Linuxu, která vlastní procesory od Applu plně podporuje. Podpora pro M1 čipy přichází v rámci Linux Kernelu 5.13, který je vyvrcholením mnoha měsíců testování a příprav.

Nový release Linuxu nepřináší jen podporu pro Apple Silicon M1, ale i pro jiné čipy založené na architektuře ARM. Pro uživatele nových MacBooků Air, Pro, Maců mini a 24″ iMac to však znamená, že budou moci používat Linux s nativní podporou, bez nutnosti použití různých pomocných a neoficiálních nástrojů.

Ty byly k dispozici již několik měsíců, obvykle však spolu přinášely celou řadu problémů, zejména pak s ohledem na funkčnost některých knihoven prvků operačního systému. Utilizace dostupných prostředků také nebyla zdaleka ideální. To vše by nová verze s nativní podporou měla vyřešit, byť některé drobné nedostatky je stále třeba vyladit.

Nová verze Linuxu se stále ještě potýká například s problémy s akcelerovanou grafickou, objevuje se i několik menších či větších chyb plynoucí z absence 100% vyladění. To vše by se však mělo postupně zlepšovat a už nyní by mělo jít o nejstabilnější způsob, jak Linux na M1 provozovat. Pokud jste na nativní podporou Linuxu pro M1 Macy čekaly, můžete se vesele pustit do testování nové verze.