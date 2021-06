Start výroby nových MacBooků Pro s M1X klepe na dveře

Letošní WWDC nakonec navzdory četným spekulacím nepřinesla žádné novinky, co se hardwaru týče. Řada indicií ale nyní poukazuje na to, že by Apple mohl svůj přepracovaný 14″ a 16″ MacBook představit v průběhu třetího nebo čtvrtého kvartálu letošního roku. Zmíněné modely by měly nabídnout vyšší rychlost, lepší výkon, a měly by být osazené procesory M1X.

Na tom, že by se na letošní WWDC opravdu mohly objevit nové MacBooky, se shodla řada poměrně spolehlivých zdrojů včetně známého leakera Jona Prossera. K představení nových laptopů od Applu sice nakonec nedošlo, na serveru DigiTimes se ale včera objevila zpráva, podle které by dodavatelé Applu měli v průběhu třetího kvartálu tohoto roku začít s distribucí příslušných komponent. Třetí kvartál roku začíná červencem, není tedy jisté, zda k distribuci skutečně dojde již příští měsíc, nebo třeba až v září. Zpráva rovněž bohužel nespecifikuje, zda půjde již v podstatě o sestavené laptopy, nebo pouze o dodání samotných součástek.

Zmíněný článek, který se na serveru DigiTimes nachází v placené sekci, uvádí, že by měl Apple v průběhu tohoto roku přijít se dvěma novými modely svých MacBooků, přičemž jejich prodej by měl být zahájen v průběhu třetího kvartálu. Přestože se před WWDC začaly množit zprávy o možném představení nových MacBooků, servery jako Nikkei Asia nebo DigiTimes se naopak opakovaně nechávaly slyšet, že hromadná výroba nových MacBooků Pro nebude zahájena dříve než ve třetím čtvrtletí letošního roku, přičemž Apple stihne své novinky uvést ještě letos. V souvislosti s budoucími MacBooky Pro se hovoří například o jasnějším mini-LED displeji, vylepšeném procesoru M1 a novém designu s ostřejšími hranami. Mělo by dojít také ke zvýšení počtu portů – přibýt by měl například HDMI port, slot pro SD kartu a obnovený MagSafe konektor, a ve hře je údajně také přepracovaný Touch Bar.