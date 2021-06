Apple prakticky potvrdil brzký příchod nových MacBooků Pro

Redaktoři serveru Macrumors včera učinili odhalení, v rámci kterého v databázích čínských regulátorů odhalili něco, co jsou s největší pravděpodobností nové 14″ a 16″ MacBooky Pro, které by měl Apple s největší pravděpodobností představit už příští týden, v rámci úvodní keynote letošní konference WWDC 2021.

O nových MacBoocích Pro se píše již několik měsíců, navíc informace o inovovaném designu a s ním i novými velikostmi se objevují už od loňského roku. Nyní se objevil další důkaz který potvrzuje to, co všichni očekáváme.

Redaktoři serveru Macrumors v čínských databázích objevily položky, které zde byly zaregistrované už 14. dubna jedním z dodavatelů společnosti Apple, a to firmou Sunwoda Electronics. Tato společnost dodává baterie do MacBooků a v databázi uvedené položky disponují kódovým označením, pod kterým se s největší pravděpodobností skrývá nový MacBook Pro. Identifikátor A2527 by měl být článek o kapacitě 8 693 mAh a napětí 11,45 V. Tyto hodnoty jsou velice podobné současným akumulátorům v 16″ MacBoocích Pro (8 693 mAh/11,36 V).

V databázi se nachází také informace o článku pro něco, co by mohl být 14″ MacBook Pro. V tomto případě jde o identifikátor A2519 a článek o kapacitě 6 068 mAh a napětí 13,05 V. Tento údaj byl do databáze vložen 30. dubna. V porovnání s baterií v současné generaci 13″ MacBooků Pro je ona nově zveřejněná o poznání větší, neboť ty aktuální disponují kapacitou 5 103 mAh. Tato změna by měla souviset s celkovým přepracování šasi, ve které bude nyní o něco více místa vzhledem k nepatrnému zvětšení displeje.