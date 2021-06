Představení nových MacBooků Pro na WWDC je prakticky jisté

Příchod nových MacBooků Pro příští týden je prakticky hotová věc. Vyplývá to alespoň z tvrzení čím dál většího množství uznávaných analytiků, mezi které se dnes zařadil i Daniel Ives ze společnosti Wedbush. Jeho zdroje mu totiž měly potvrdit, že Apple své plány nezměnil a 14” a 16” MacBooky Pro je příští pondělí odhodlán ukázat.

Ives o nových MacBoocích neodhalil prakticky nic, co bychom nevěděli už z dřívějška. Počítat tedy můžeme se stroji bez Touch Baru, zato však s nabíjecím MagSafe konektorem, HDMI portem či čtečkou SD karet. Počítá se i s mírnou úpravou designu, který bude nově více zapadat do nynějšího designového jazyka Applu s ostrými hranami a zaoblenými rohy. Co se pak týče výkonu strojů, o ten by se měl starat upravený čip M1 ve formě M1X, který by měl vynikat zejména v grafickém výkonu. Je nicméně otázkou, zda se Apple rozhodne novinky osadit displeji s mini LED podsvícením, nebo se opět spolehne na klasické LCD. Pravdou totiž je, že s výrobou mini LED panelů se má podle všech dostupných informací dost trápit.

Ať tak či tak, veškeré informace o novinkách se dozvíme už příští pondělí na vývojářské konferenci WWDC. Ta startuje v 19:00 našeho času s tím, že vám ji budeme jako již tradičně na Letem světem Applem nabízet formou českého přepisu, ale i spousty článků, ve kterých vám všechny novinky náležitě odhalíme. Příští týden nás tedy určitě pravidelně navštěvujte.