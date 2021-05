Takto bude pravděpodobně vypadat 16″ MacBook Pro (2021)

Již za necelé dva týdny bychom se měli dočkat představení nové generace MacBooků Pro. Řeč je konkrétně o 14″ a 16″ modelech, které by měly v nabídce Applu zaujmout pozici pro nejvýkonnější a celkově nejlepší laptopy z jeho dílny současnosti. Postarat by se o to měly jak nové čipy M1X z rodiny Apple Silicon, tak i „nová“ portová výbava strojů spolu s designem s ostrými hranami a zakulacenými rohy displeje, který by měl vycházet z designu iPhonů 12, iPadů Pro či nových iMaců. Jak budou novinky vypadat se dnes rozhodl ukázat portál 9to5mac, jehož designéři vytvořili velmi povedené rendery vycházející z doposud uniklých informací. Prohlédnout si je můžete v galerii pod tímto odstavcem – stojí totiž rozhodně za to!

