Dárek pro retro Macy: OS X Lion a Mountain Lion začal Apple rozdávat konečně zdarma

Zatímco v dnešní době nám nepřijde absolutně divné, že jsou softwarové aktualizace distribuovány zcela zdarma, v minulosti tomu tak rozhodně nebylo. Například Apple se zpoplatněných aktualizací pro Macy držel u svých stojů poměrně dlouho – konkrétně do roku 2013, kdy světu představil první macOS (respektive tehdy ještě OS X) zdarma. Jednalo se tehdy o OS X 10.9 Mavericks, který kromě revoluce v distribuci znamenal i přechod od používání názvů šelem k názvům geografickým. Poměrně zajímavé je pak to, že předchůdce Mac OS X Mavericks prodával Apple až doposud ve svém Online Storu za částku, kterou si za ně účtoval už při jejich představení. Řeč je konkrétně o verzích OS X Lion a Mountain Lion z let 2011 a 2012, které vycházely každá na 19,99 dolarů. Tomu je však nyní konečně konec.

Vlastníte-li Mac, na který by se vám OS X Lion či OS X Mountain Lion hodil nainstalovat, což jsou ve své podstatě vzhledem k jeho “vyspělosti” jen starší kousky (protože instalovat jej na něco novějšího by bylo spíš za trest, než za odměnu), stáhnout si jej můžete zdarma přímo ze stránek podpory Applu – OS X Lion je ke stažení zde a OS X Mountain Lion si stáhnete zde. Co se týče hardwarové podpory, na první zmiňovaný stačí Mac s procesorem Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7 nebo Xeon, minimálně 2 GB RAM a 7 GB úložiště. U Mountain Lion začal Apple už používat nové označování kompatibility ve formě seznamu zařízení, na kterých jej rozběhnete. Jedná se o následující:

iMac (polovina 2007 až 2020)

MacBook (konec roku 2008/začátek roku 2009 nebo novější)

MacBook Pro (2007 nebo novější)

MacBook Air (konec 2008 nebo novější)

Mac mini (začátek 2009 nebo novější)

Mac Pro (začátek 2008 nebo novější)

Xserve (začátek 2009).

Mějte nicméně na paměti, že software nenainstalujete na jiné stroje než ty, které s nim byly kompatibilní. Stroje, na kterých nebyl nikdy předinstalován (tedy ty, které dorazily s předinstalovaným OS X 10.9 Mavericks), si s ním neporadí.