Od představení macOS 12 Monterey sice uplynul již zhruba tři týdny, který přinesly hned dvě vývojářské bety tohoto systému, první veřejné bety se však dočkáváme až dnes. Pokud láká testování i vás, poradíme vám, jak nainstalovat veřejnou betu macOS 12 Monterey.

Ještě, než se pustíme do samotného instalování veřejné bety, měli bychom zazálohovat Mac. To provedeme nejlépe pomocí Time Machine, na iCloud či na jiné externí úložiště. Vyvarujeme se tím ztrátě dat, která by v krajním případě mohla nastat. Vstup do veřejného beta testování je totiž samozřejmě svým způsobem lehce rizikový, jelikož se zapojujete do testování něčeho, co spatří finální verzi zhruba za dva a půl až tři měsíce. Než se tedy do testování pustíte, měli byste si to dobře rozmyslet. Ideální je například to, když betu nainstalujete na své sekundární zařízení, u kterého pár chyb překousnete a váš hlavní pracovní nástroj zůstane na Catalině, která je bez větších chyb. Také je potřeba zkontrolovat, jestli je macOS Monterey kompatibilní s vaším Macem.

Kompletní návod, jak se zapojit do beta testování:

V internetovém prohlížeči na Macu jděte na webové stránky beta testování – beta.apple.com Zaregistrujte se, nebo se přihlaste přes modré tlačítko pod nápisy “Learn more about iOS 14”, “Learn more about macOS Monterey”, “Learn more about tvOS 14”. Po přihlášení odsouhlaste Applu veškeré podmínky, které vám předkládá Na stránce Guide for Public Betas zvolíte macOS a v pravém horním rohu Enroll Your Device Poté již stačí jen zvolit Download macOS Monterey public beta access utility, otevřít soubor ve složce Stahování, ten rozbalit a nainstalovat. Otevřou se Předvolby systému, které vám nabídce nový macOS Monterey v sekci pro softwarové aktualizace. Stačí jej tedy nainstalovat a máte hotovo.

Pokud jste tyto kroky dodrželi, měli byste již na svém Macu vidět aktualizační okno, které se již brzy změní na tapetu ostrova z macOS Monterey. Poté vám již nic nebrání v kochání se novinkami či testováním nových funkcí. Beta se nám osobně zdá poměrně bezproblémová a až na pár nedodělků se s ní dá běžná kancelářská práce bez problému vykonávat. Jak už jsem však psal výše, pokud potřebujete od Macu dokonalost bez veškerých chyb, do bety bych být vámi nešel. Jedná se totiž samozřejmě o testovací verzi. Návrat z ní je navíc o poznání složitější, než například z iOS 14, takže důrazně doporučuji vstup do beta testování důrazně zvážit.