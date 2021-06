Jako hodinky: Výroba iPhonů 13 se začíná rozjíždět podle léty prověřeného harmonogramu

Apple si letos může zatím mnout ruce – tedy minimálně v souvislosti s výrobou iPhonů 13 (Pro). Podle všech dostupných informací to totiž zatím vypadá, že se nesetkal s jediným výrobním problémem, který by zkomplikovat výrobu novinek, a dokonce ani nemusí řešit výrobní skluz, kterého se svět v souvislosti s pandemií koronaviru obával.

Hromadná výroba iPhonů začíná zpravidla na přelomu června a července s tím, že při problémech to bývá samozřejmě až později. Například loni začal Apple až na přelomu července a srpna, což si vyžádalo i odložení představení iPhonů o měsíc. V předešlých letech musel zase u celé řady iPhonů řešit již před spuštěním hromadné výroby například problémy s nedostatečnou kvalitou daných komponentů a tak podobně. To ale letos dle všeho nehrozí. Podle DigiTimes se totiž daří naprosto dokonale plnit Applu jeho letošní výrobní harmonogram a nic nenaznačuje, že by tomu mělo být jinak. V současnosti by měl již stahovat první miliony komponentů do fabrik určených pro kompletaci iPhonů z nich, z čehož plyne, že s jejich kvalitou nebyly minimálně při výrobě problémy a pokud se na něco zásadního nenarazí při kompletaci, což by se stát nemělo, zářijovému odhalení telefonů by nemělo stát v cestě zhola nic.

iPhony 13 (Pro) se pravděpodobně představí hned na začátku září a to stejně jako v předešlém roce ve čtyřech verzích – konkrétně 5,4”, dvou 6,1” a jedné 6,7” variantě. Apple přistoupí opět k jejich rozdělení na základní řadu a řadu Pro s tím, že základ dostane hliníkový rámeček a jen duální fotoaparát, řada Pro pak ocelový rámeček a fotoaparát trojitý. Všechny modely by se měly letos dočkat poměrně výrazného zmenšení výřezu v displeji či vylepšení fotoaparátu, řada Pro pak má dostat i 120Hz displeje a s trochou štěstí i Touch ID v nich. Co se týče ceny, ta by se měla pohybovat na úrovni té loňské u iPhonů 12.