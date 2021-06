Objevily se další makety iPhonů 13 (Pro), potvrzují upravený design jejich fotoaparátů

Další den, další únik informací o iPhonech 13. Tak přesně takto by se daly popsat poslední dny, které jsou novinek ohledně letošní generace smartphonů od Applu skutečně bohaté a ani dnes tomu není jinak. Velmi přesný leaker DuanRui totiž zveřejnil fotky maket iPhonů 13 (Pro) využívaných předními výrobci mobilního příslušenství, které potvrzují u novinek mírné designové úpravy fotoaparátu.

Jak můžete na snímcích vedle tohoto odstavce vidět, nejviditelnějšího upgradu se dočkají iPhony 13. Objektivy jejich fotoaparátů totiž nebudou pod sebou, ale spíše úhlopříčně, jelikož jedině tak se do modulu fotoaparátu po svém mírném zvětšení vejdou. Modul fotoaparátu jako takový bude nicméně i nadále o poznání menší než modul u iPhonů 13 Pro, který bude i nadále skrývat tři objektivy a LiDAR senzor. Co se pak týče přední strany telefonů, je na ní poměrně výrazně vidět menší horní výřez, který tak již nebude působit tak rušivě, jako tomu bylo doposud. Apple bude mít navíc díky jeho zmenšení poměrně dost nového místa ve stavovém řádku, které by mohl využít pro implementaci nových ikon, potažmo návrat těch starých v čele s neustálým zobrazením procent baterie. Právě po těch totiž mnozí jablíčkáři po přechodu na “výřezové” iPhony volají. Zmenšit výřez si pak mohl Apple dovolit díky přesunutí hovorového reproduktoru na úplný kraj rámečku, což je na fotce taktéž velmi dobře vidět.

Všechny nové iPhony se světu takřka 100% představí v průběhu podzimu, pravděpodobně pak hned na jeho začátku. Dočkat se máme konkrétně 5,4” iPhonu 13 mini, dvou 6,1” iPhonů 13 (konkrétně iPhonů 13 a 13 Pro) a 6,7” iPhonu 13 Pro Max. V příštím roce by pak měl Apple 5,4” model vyměnit za druhý 6,7” a prodávat jej taktéž jakožto levnější variantu řady Pro. Co se týče letošních cen, ty by měly víceméně korespondovat s loňskem.