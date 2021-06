Apple letos prodá 75 milionů AirPods, příští rok to bude minimálně o čtvrtinu víc

Sluchátka AirPods jsou i nadále celosvětovým fenoménem. Jak jinak si ostatně vysvětlit to, že jich Apple dle zdrojů analytika Ming-Chi Kua letos prodá na 70 až 75 milionů kusů, což je mnohem víc, než kolik se na světě prodá jakýchkoliv jiných bezdrátových sluchátek. A bude ještě líp.

Zatímco letos se Kuova očekávání tak úplně nenaplní, jelikož kalifornský gigant místo 75 až 85 milionů kusů prodá kvůli tomu, že novou generaci ukáže až na konci roku a nikoliv na začátku “jen” 70 až 75 milionů kusů, příští rok bude jak z říše snů. Díky představení AirPods 3 na konci letoška i AirPods 2 v průběhu roku příštího by totiž měl být Apple schopen prodat více než 100 milionů kusů bezdrátových sluchátek a tím si tak ještě více upevnit své dominantní postavení na trhu. Nic na tom nezmění ani vlažné přijetí náhlavních sluchátek AirPods Max, která si svou premiéru odbyla sice již v loňském roce, slyšet o nich však stále příliš není.

Že se budou AirPods prodávat takto brutálním tempem by v roce 2016, kdy se představila světu jejich první generace, očekával zřejmě málokdo. Pravdou totiž je, že se jim tehdy svět spíše smál za design a vysokou cenu, než že u nich předpokládal, že doslova zbourají dosavadní standardy trhu s bezdrátovými sluchátky. Dokonalá integrace do ekosystému Applu však udělala své a AirPody katapultovala do popředí zájmu téměř všech jablíčkářů, na kterém se hřejí doposud.