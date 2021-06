Apple chystá na příští rok iPad Air s OLED displejem, o rok později jej nasadí i u iPadů Pro

Zdá se, že se Apple chystá na další poměrně slušnou displejovou revoluci u iPadů. Poté, co u většiny z nich relativně nedávno nasadil Liquid Retiny a letos u 12,9” iPadu Pro použil displej s mini LED podsvícením má totiž v dohledné době v plánu použít OLED panely, které se v iPhonech objevují už od roku 2017. Vyplývá to jak z nedávného tvrzení analytika Ming-Chi Kua, tak i z čerstvých informací zdrojů asijského portálu Elec.

iPad Air 5 má vypadat stejně jako iPad Air 4 iPad Air 4 LsA 33 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPad Air 4 LsA 32 iPad Air 4 LsA 30 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPad Air 4 LsA 29 Zdroj: Redakce Letem světem Applem +19 Fotek iPad Air 4 LsA 28 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPad Air 4 LsA 27 iPad Air 4 LsA 26 iPad Air 4 LsA 25 iPad Air 4 LsA 24 iPad Air 4 LsA 23 iPad Air 4 LsA 22 iPad Air 4 LsA 21 iPad Air 4 LsA 20 iPad Air 4 LsA 19 iPad Air 4 LsA 18 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPad Air 4 LsA 17 Výdechy pro reproduktor. Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPad Air 4 LsA 16 iPad Air 4 LsA 15 iPad Air 4 LsA 14 iPad Air 4 LsA 13 iPad Air 4 LsA 12 iPad Air 4 LsA 11 Vstoupit do galerie

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí, že má Apple v plánu už v příštím roce světu ukázat novou generaci iPadu Air osazenou právě OLED displejem se zobrazovacími schopnostmi na úrovni OLED iPhonů. Těšit se tedy můžeme jednak na perfektní podání barev včetně černé, ale taktéž na vynikající kontrast, velmi dobrý jas a v neposlední řadě i vcelku nízkou spotřebu energie. O rok později – tedy v roce 2023 – má pak Apple světu ukázat i první iPady Pro osazené OLEDy. Ve všech případech pak má být zachována současné velikost tabletů – tedy 10,9” u iPadu Air a 11” a 12,9” u iPadů Pro.

V tuto chvíli je velkou otázkou, na kolik iPady s OLED displeji vyjdou. Pravdou totiž je, že cena těchto panelů je i nadále poměrně vysoká a to navíc i u relativně malých telefonů. Bavíme-li se pak o displejích pro iPady, které jsou řádově dvakrát a více větší než ty pro smartphony, cenově se zase dostáváme někam úplně jinam. Pokud se ale Applu podaří s jeho dodavateli vyjednat ceny, které budou stát skutečně za to, čistě teoreticky by ceny jeho iPadů vzrůst nemusely. Ostatně, už nyní jsou na poměrně vysoké úrovni a je proto otázkou, zda by jejich další růst nezpůsobil prodejní komplikace.