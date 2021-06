Nový iPad mini dorazí už letos, dostane užší rámečky a přijde o Home Button

Fanoušci iPadů mini budou mít v letošním roce důvod k radosti. Podle čerstvých zpráv agentury Bloomberg má totiž Apple na letošek v plánu představení jeho nové, v pořadí již šesté generace. Ta bude zároveň první velkou designovou změnou od jeho zrodu.

Zdroje Bloombergu potvrdily to, co se od nové generace iPadu mini obecně očekávalo. Těšit se tedy dle nich skutečně můžeme na tablet s úhlopříčkou 8,5” až 9” v těle s rozměry stávajícího modelu. Toho Apple docílí díky přepracování designu, který bude nově odpovídat iPadům Pro či Air. Nový mini se tedy dočká těla s ostrými hranami či odstranění Home Buttonu. Co se pak týče technologie zabezpečení, Apple se velmi pravděpodobně i zde spolehne na Touch ID v Power Buttonu, jelikož se mu toto řešení u iPadů Air 4 dle všeho velmi osvědčilo.

Ačkoliv není přesně jasné, kdy přesně by mohl Apple nový iPad mini ukázal a ani to, čím bude poháněn, je vcelku pravděpodobné, že se tak stane na jedné ze tří podzimních Keynote, které má podle dostupných informací v plánu. Zda to bude zářijová, říjnová či listopadová pak možná zatím neví ani on sám, jelikož se program prezentací pravděpodobně odvine od situace ve světě a zejména pak v jeho výrobním řetězci, který stále bojuje s koronavirem.