Příchod iPadů s OLED displeji příští rok potvrzen dalším zdrojem

Očekávání se zřejmě skutečně naplní. Tak přesně takto by se dala v krátkosti popsat nynější situace okolo chystaných iPadů, respektive pak jejich displejů. Ty totiž hodlá Apple po letošní změně u 12,9” modelu řady Pro v příštím roce změnit u dalších modelů. Řeč je konkrétně o použití OLED panelů

Fotogalerie iPad X concept FB iPad X concept 13 iPad X concept 12 iPad X concept 11 +11 Fotek iPad X concept 10 iPad X concept 9 iPad X concept 8 iPad X concept 7 iPad X concept 6 iPad X concept 5 iPad X concept 4 iPad X concept 3 iPad X concept 2 iPad X concept 1 Vstoupit do galerie

Že má Apple v plánu své tablety osadit OLED displeji jsme slyšeli už nedávno například od předního analytika Ming-Chi Kua. Tyto zvěsti nyní potvrdily i zdroje korejského portálu ETNews, podle kterých má kalifornský gigant v plánu osadit OLEDy minimálně jeden model chystaný na příští rok. O jaký konkrétně se bude jednat sice zatím není zcela jasno, jako nejpravděpodobnější varianta se však jeví nová generace iPadu Air, která spoléhá v současnosti na Liquid Retinu. Řada Pro by se pak měla zase v příštím roce zcela spolehnout na mini LED panely – tedy Liquid Retiny XDR.

OLED displeje by si mohly čistě teoreticky najít v budoucnu cestu i na iPady mini, které Apple v minulosti vnímal podobně jako Airy jako jakýsi mezistupeň mezi základem a řadou Pro, čemuž ostatně přizpůsoboval i jejich hardware. Tuto řadu sice již relativně dlouho neaktualizoval, ale podle dostupných informací se přeci jen na její upgrade chystá a nebylo by proto příliš překvapivé, kdyby pro zachování jejího směru nasadil právě OLED a představil ji po boku iPadu Air nové generace. Jasno ale bude samozřejmě až příští rok, kdy by měl první OLEDové tablety dorazit.