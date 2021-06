Obavy Austrálie z AirTagů neustávají. Pro děti mohou být podle ní nebezpečné

Krátce po spuštění prodejů lokalizátorů AirTag jsme vás informovali o tom, že se o jejich bezpečnost začaly zajímat australské obchody, které se obávaly toho, že nesplňuje tamní nařízení týkající se mimo jiné nutnosti zabezpečení elektroniky proti vyjmutí baterie z ní. To sice AirTagy víceméně splňují, jelikož k jejich baterii se lze dostat až po stlačení jejich zad a následném pootočení, což není úplně jednoduchá záležitost, avšak ani to australské obchodníky nepřesvědčilo a AirTagy stáhli ze svých obchodů. Že zabezpečení baterie v nových lokalizátorech Applu není zcela ideální (tedy minimálně z hlediska australských nařízení) navíc nyní potvrdila i tamní komise pro hospodářskou soutěž a spotřebitele (ACCC) spadající pod ministerstvo financí.

ACCC sice v Austrálii prodeje lokalizátoru AirTag zatím nezakázal, vyzval však rodiče, aby zajistili, že se k tomuto produktu nedostanou děti a nebudou tím pádem v ohrožení ve formě spolknutí baterie. “Jsme znepokojeni tím, že prostor pro baterie v AirTagu může být přístupný malým dětem a knoflíková baterie se dá snadno vyjmout. Víko prostoru pro baterie v AirTagu není totiž zcela zajištěno a při zavírání se ozve občas zvuk naznačující dovření, přestože být AirTag dovřený vůbec nemusí,” stojí mimo jiné v prohlášení organizace, která ještě dodává, že na zkoumání bezpečnosti AirTagu spolupracuje s několika zahraničními organizacemi, přičemž některé z nich sdílejí tytéž obavy o zdraví dětí co ona.

V tuto chvíli je velkou neznámou, co bude pro Apple strach ACCC výhledově znamenat, potažmo zda vůbec něco. Pokud by však Austrálie rozhodla, že musí být AirTagy ještě lépe zajištěny proti rozmontování, nezbylo by Applu nic jiného než je přestat prodávat do doby, než vytvoří revidovanou verzi s vylepšeným uzávěrem. Je však otázkou, zda by vůbec do něčeho podobného šel. Přeci jen, podobný upgrade by byl pravděpodobně značným zásahem do celkového desginu a jednak poměrně komplikovanou záležitostí – tedy vzhledem k celkovým rozměrům produktu. Vše nicméně ukáže až čas.

