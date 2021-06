Jak vybrat vhodný řemínek k Apple Watch na letní výlety

Léto se rozbíhá na plné obrátky a nejeden z nás proto čím dál častěji vyráží na různé výlety do přírody, které nám přes dlouhou zimu a z hlediska počasí nepříliš povedené jaro tak chyběly. Tyto skvělé chvíle klidu však mohou pokazit různé nepříjemnosti, které mohou být zapříčiněny dokonce i Apple Watch, respektive řemínky k nim.

Apple Watch nosí naprostá většina z nás na ruce celý den a k jejich sundání se uchýlí maximálně tak kvůli sprše, spánku či nutnosti nabít je, protože jejích výdrž není stále nic světoborného. Za normálních okolností jejich celodenní nošení samozřejmě ničemu nevadí, ba naopak může být díky snímání vaší tepové frekvence prospěšné. Určitý problém však může nastat v případě, kdy s nimi vyrazíte například na náročnější výlet či procházku a mírně se zapotíte.

Právě pot pod řemínkem se dá s trochou nadsázky označit za slušné nadělení. Stačí totiž používat řemínek, který nedovolí kůži pod ním příliš dobře dýchat, a lidé s citlivější pokožkou mají hned zaděláno na problém. Pro “nevhodné” řemínky přitom nemusíme chodit příliš daleko. I klasický sportovní silikonový může totiž nadělat pěknou paseku, což mohu potvrdit i z vlastní zkušenosti. Po celodenním výletě se mi totiž pod silikonovým řemínkem mých Apple Watch vytvořila nepříjemná vyrážka, kterou způsobil právě pot v kombinaci s třením řemínku o pokožku. Rozhodně se nejednalo o nic, s čím bych vyloženě nemohl žít, avšak o příjemném zážitku se také mluvit nedá. Když už si odmyslím nepěkné předloktí, vcelku mě štvala nemožnost nosit pár dní hodinky, jelikož bylo místo, na které si je upínám, zkrátka na jakýkoliv pásek příliš citlivé.

I na sociálních sítích naleznete spoustu fotek uživatelů, kterým řemínek nadělal na ruce šlamastiku:

S podobnou šlamastikou se mi “pochlubilo” i pár mých přátel, které kromě sportovních silikonových řemínků potrápily například i plnější kožené řemínky či různé typy kovových. U kovových se se však můžete setkat i s tím, že vám způsobí vyrážku či cokoliv podobného i bez jakéhokoliv zapocení pod ním a to kvůli tomu, že můžete být na určitou příměs v kovu alergičtí. Alergická reakce však zpravidla velmi brzy poté, co řemínek přestanete používat, odezní. Vraťme se ale opět k volbě vhodných řemínků pro letní výlety.

Jak už jste asi pochopili z předešlých odstavců, klíčem úspěchu uživatelů s citlivou pokožkou je umožnit jí dýchat i přes upnuté hodinky. Toho lze samozřejmě docílit naprosto jednoduše – vhodným řemínkem. Osobně se mi nejvíce osvědčila klasická sportovní smyčka z tkaného nylonu, která je na ruce skutečně velmi příjemná a ruka pod ní bez problému dýchá. Tento řemínek se navíc prodává v obrovském množství barev, díky čemuž si můžete své hodiny sladit s outfitem. Fajn je i to, že se upíná na suchý zip a tím pádem si jej můžete přizpůsobit ještě lépe než řemínky, které se upínají na přezku, respektive přes dírku. Je však potřeba počítat s tím, že například po namočení schne řemínek o poznání déle než třeba silikon. Skvělou službu udělá i Nike+ edice řemínků, která je sice silikonová, avšak díky otvorům v ní vám bude kůže přesto velmi slušně dýchat a tím pádem i schnout. V případě namočení navíc můžete u tohoto typu řemínku počítat s tím, že z něj voda prakticky hned steče.

Co tedy říci závěrem? Jen jedno – pokud máte citlivější kůži, umožněte jí co nejvíce dýchat. Řemínků, které jí to dovolí, je naštěstí na trhu celá řada a věřím, že si každý svého favorita určitě vybere. Jejich ceny nejsou navíc nikterak vysoké a i kdyby byly, vaše ruka vám za jejich nákup poděkuje. Pokud byste však přeci jen za řemínky utrácet nechtěli, při delších procházkách raději čas od času hodinky z ruky sundejte a důkladně otřete jak řemínek ze spodní strany, tak i vaše zápěstí. Udržíte-li obě věci v suchu, riziko vzniku problému eliminujete. Jak už to tak však bývá, kůže každého z nás reaguje specificky a zatímco někteří nebudou mít vyrážku pod řemínkem ani poté, co se budou týden bez sundání hodinek potit v deštném pralese, jiným se vyrážku může vytvořit už po hodinovém nákupu ve špatně klimatizovaném obchodě. Předešlé řádky tak proto berte spíše jako radu pro jablíčkáře s citlivější kůží, než jako jakýsi univerzální tutoriál, podle kterého by se měli řídit všichni. Přesto však věřím, že některým z vás pomohou.

