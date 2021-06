Čeká nás nudné léto. Další hardwarové novinky ukáže Apple až na podzim

To, čeho se mnozí z nás báli a co si snad ani příliš nechtěli připouštět se dle předního reportéra Bloombergu Marka Gurmana stane realitou. Řeč je konkrétně o představení nových Apple produktů, které proběhne až na podzim a nikoliv v létě, jak mnozí z nás doufali minimálně u pár méně důležitých kousků, jak tomu bylo párkrát i v minulosti.

Podle Gurmana má Apple v současnosti už striktně daný plán představování novinek pro nadcházejících několik měsíců, ze kterého plyne, že si přes léto chce s odhalováním novinek odpočinout a všechny je ukázat světu v průběhu podzimu a to zřejmě hned na několika Keynotes. Dorazit totiž mají jak nové iPhony a Apple Watch, tak třeba i Macy či iPady, AirPods nebo iPody touch. To vše navíc doplní nedávno představené operační systémy, které přinesou pravděpodobně jako již tradičně pro nové hardwary pár exkluzivit a je tedy vcelku pravděpodobné, že jim Apple taktéž část podzimních Keynotes věnuje.

Jak již bylo zmíněno výše, zatímco velká oznámení přes léto očekávána nebyla, například takové odhalení MagSafe Smart Battery Packů pro iPhony 12? na jejichž vývoji se údajně již nějakou dobu pracuje, se zdálo být nevyhnutelné. Jedná se totiž o naprosto ideální doplněk na letní měsíce, který by se stal velmi pravděpodobně mezi jablíčkáři solidním hitem. Nic takového se však bohužel nakonec nekoná a svět si tak bude muset počkat minimálně do podzimu a to ještě se štěstím. V kuloárech se totiž šuškalo o tom, že by nakonec Battery Packy vůbec dorazit nemusely, protože se Applu jejich vývoj přespříliš nedaří.