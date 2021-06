Apple Watch se mohly už v roce 2017 dočkat podpory chytrých řemínků

I když od představení Apple Watch Series 3 uběhlo už poměrně dost času, stále se jedná o spolehlivý kus příslušenství na vašem zápěstí. Chytré hodinky z roku 2017 navíc ještě vůbec nepatří do starého železa, neboť Apple je stále prodává. Vlastnící tohoto modelu se navíc dočkají taktéž nejnovějšího operačního systému v podobě watchOS 8. Podle úniků ale mohly tyto hodinky vypadat úplně jinak a jejich využití mohlo být pravděpodobně daleko košatější.

Fotogalerie apple watch series 6 lsa 3 Apple Watch Series 6 LsA 13 Apple Watch Series 6 LsA 3 Apple Watch Series 6 unboxing LsA 23 +4 Fotek Apple Watch Series 6 unboxing LsA 13 Apple Watch Series 6 unboxing LsA 3 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 14 Vstoupit do galerie

Pokud se podíváte na níže umístěný obrázek sdílený Giuliem Zompetti, vývojářem a vášnivým sběratelem prototypů, uvidíte dva záhadné piny. Podle jeho dojmů by se mohlo jednat o jakýsi Smart Connector. Tedy podobně, jako můžeme vidět u mnoha druhů iPadů. Nabízí se tedy myšlenka, že jablečný gigant chtěl využití Apple Watch rozšířit o možné příslušenství či dokonce o něco zajímavějšího. Řeč je v tomto případě o „chytrých páscích“, které by tak za pomoci těchto pinů byly napájeny. Apple vlastní několik patentových přihlášek a když se nad tím zamyslíme, jde možná o pravděpodobnou evoluci designu Apple Watch. Na každý pád se ale jedná pouze o spekulaci a ony piny mohou být, s nadsázkou řečeno, pouze výrobní vadou. Pravý důvod se asi nikdy nedozvíme. Co myslíte vy?