V posledních týdnech se na našem magazínu věnujeme především novým operačním systémům, které Apple představil před více než dvěma týdny na konferenci WWDC21. V každodenní návodní rubrice se společně díváme na novinky a vylepšení, se kterými nové systémy – iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15 – přišly. Prozatím jsme se věnovali hlavně iOS 15 a macOS 12 Monterey, jelikož se jedná o systémy, které jsou jednak nejdůležitější, a jednak toho nabízí nejvíce. Mnohých vylepšení se ale samozřejmě dočkal také operační systém watchOS 8, který z vašich Apple Watch udělá opět o něco lepší zařízení.

watchOS 8: Jak sdílet fotografii přes Zprávy či Mail

Pokud aktuálně na vašich Apple Watch otevřete nativní aplikaci Fotky, tak si v ní můžete zobrazit desítky či stovky fotek z vybraných alb – tím to ale končí. Co si budeme nalhávat, většina z nás aplikaci Fotky otevře jen párkrát, a poté kompletně zapomeneme na to, že vlastně existuje. Apple se však tomuto zapomenutí snaží předejít s watchOS 8, kde se nachází kompletně přepracovaná aplikace Fotky. Samozřejmě si i nadále můžete zobrazit fotografie z vybraného alba, kromě toho si ale můžete prohlédnout i některé vzpomínky a doporučené fotografie, které Apple Watch vybírají automaticky. Při prohlížení těchto fotografií pak můžete využít funkce sdílení, a to buď přes Zprávy či přes Mail. Díky tomu budete schopni určitou fotku sdílet okamžitě, bez nutnosti přecházení na iPhone. Postup je následující:

Prvně je nutné, abyste na vašich Apple Watch s watchOS 8 stiskli digitální korunku.

Tímto se ocitnete v seznamu s aplikacemi, kde najděte a rozklikněte aplikaci Fotky.

Jakmile tak učiníte, tak si rozklikněte konkrétní sekci, ze které chcete fotky sdílet.

ze které chcete fotky sdílet. Dále si pak najděte a klepněte na samotnou fotografii určenou ke sdílení.

určenou ke sdílení. V pravém dolním rohu obrazovky pak stiskněte ikonu sdílení (čtvereček se šipkou).

(čtvereček se šipkou). Po stisknutí se vám zobrazí rozhraní, ve kterém lze fotografii jednoduše sdílet.

ve kterém lze fotografii jednoduše sdílet. Fotku můžete rychle sdílet předpřipraveným kontaktům, popřípadě stačí sjet níže a vybrat si Zprávy či Mail.

popřípadě stačí sjet níže a vybrat si či Jakmile jednu z možností vyberete, tak stačí vyplnit ostatní informace a zprávu či e-mail odeslat.

Pomocí výše uvedeného způsobu lze tedy na vašich Apple Watch ve watchOS 8 sdílet fotografie z aplikace Fotky přes Zprávy či Mail. Pokud se rozhodnete pro odeslání přes Zprávy, tak je nutné vybrat kontakt a případně přidat nějaký vzkaz. U Mail pak musíte vyplnit příjemce, předmět zprávy a samotnou zprávu. Při sdílení si můžete také z fotografie vytvořit ciferník. Nejedná se samozřejmě o funkci, ze které byste si okamžitě měli sednout na zadek. Pokud však budete mít dlouhou chvíli, tak si ji můžete zkrátit právě prohlížením vzpomínek na vašich Apple Watch, popřípadě jejich sdílením vašim kontaktům, což se hodí.