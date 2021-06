Unikly další střípky o iPhonech 14: Touch ID, dva modely Max i zajímavá cena

Přestože se zraky naprosté většiny jablíčkářů upínají “teprve” k letošnímu podzimu a iPhonům 13, které si v jeho průběhu odbudou svou premiéru, na světlo světa se začínají pomaličku dostávat první větší střípky informací o iPhonech chystaných na rok 2022. O pár dalších z nich se postaral před pár hodinami i velmi přesný analytik Ming-Chi Kuo, jehož zdroje patří mezi ty nejlepší. Co o iPhonech 14 prozradily?

Kuovy zdroje tvrdí, že i příští rok má Apple v plánu představit na podzim hned čtyři modely iPhonu 14. Namísto 5,4” verze, která je prodejně neúspěšná a v jeho nabídce se tak ohřeje už jen coby 13 mini do příštího roku, však dorazí druhá 6,7” verze. Příští rok lze tedy počítat se 6,1” a 6,7” iPhony 14 (Max) a 6,1” a 6,7” iPhony 14 Pro (Max). Ty se od sebe budou pak jako již tradičně lišit. použitých materiálech, technologiích a samozřejmě i ceně. Levnější model Max má totiž začínat pod 899 dolary, díky čemuž by o něj mohl být skutečně obří zájem. Velké iPhony totiž v posledních letech táhnou čím dál víc.

Co se týče technologií a vylepšení, které telefony přinesou, Kuo se zmiňuje například o Touch ID pod displejem, což je však věc, která se očekává i letos u řady 13 Pro (Max). Je tedy otázkou, zda má analytik na mysli její vylepšenou verzi, nebo svou předpovědí naznačuje, že letošek nakonec Applu s Touch ID nevyjde. Řada Pro by se pak měla v příštím roce dočkat výrazně vylepšeného širokoúhlého fotoaparátu, který by se měl pochlubit například 48 MPx. Co dalšího má Apple pro “čtrnáctky” v rukávu je nicméně v tuto chvíli nejasné.