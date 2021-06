Překladač na iPhone: 5 nejlepších překladačů, které využijete (nejen) na dovolené

Překladač na iPhone by vám rozhodně neměl chybět. Využít jej můžete v hned několika různých situacích. Kromě toho, že se hodí mít překladač především na dovolené, tedy samozřejmě pokud máte v plánu cestovat do ciziny, tak samozřejmě nikdy nevíte, kdy se můžete potkat s nějakým cizincem, který od vás bude chtít nějakou radu, například ohledně cesty. V současné době můžete samozřejmě využít naprosto propracované překladače, které dokáží zpracovat i mluvené slovo, popřípadě dokáží přeložit také obrázek. Čas od času se ale zajisté může hodit klasický slovník, který využijete v případě, pokud zrovna nebudete připojeni k internetu.

Mohlo by vás zajímat Autem na dovolenou: 5 aplikací pro iPhone, které byste měli znát iPhone Pavel Jelič 23. 6. 2021

iTranslate Překladatel

Aplikace iTranslate Překladatel patří mezi jednu z předních aplikací pro překlad. Pomocí této aplikace můžete jednoduše překládat texty, webové stránky či zahajovat hlasové konverzace ve více než 100 různých jazycích. Nechybí ani speciální offline režim, ve kterém budete schopni využívat tento překladač i bez nutnosti připojení k internetu, což se hodí především v zemích mimo Evropskou unii, kde byste jinak museli platit za roaming. Jednotlivé překlady si v iTranslate můžete poslechnout v mužském i ženském hlase, zvolit si můžete také preferovaný dialekt. Zobrazit si dále můžete slovníky se synonymy a různými významy, zajisté vás dále potěší také aplikace určená pro Apple Watch. iTranslate Překladatel je k dispozici zdarma, můžete si však pořídit Pro verzi, ve které dostanete další skvělé funkce – například pro překlad pomocí kamery či v AR režimu, offline mód a mnoho dalšího.

iTranslate Překladatel stáhnete zde

Překladač – Přeložit nyní

Další perfektní aplikací pro překlad, která by se vám mohla líbit, je ta s názvem Překladač – Přeložit nyní. Ať už zrovna cestujete anebo se aktuálně snažíte naučit nějaký nový jazyk, tak si můžete být jistí, že díky aplikaci Překladač – Přeložit nyni nebude jazyk žádnou bariérou. V této aplikaci můžete klasickým způsobem přeložit více než 110 různých jazyků. Výsledný překlad si pak můžete nechat také přečíst, abyste případně věděli, jak jej správně vyslovit. Další funkcí je konverzační příručka, v rámci které si můžete tvořit vlastní seznamy frází pro každý jazyk, abyste k nim měli přístup kdykoliv a kdekoliv – dokonce i offline. Tato aplikace je kromě iPhonu a iPadu k dispozici také na Mac a Apple Watch, tudíž budete schopni překládat kdykoliv a kdekoliv. Zmínit můžeme také tmavý režim anebo možnost pro využití více oken aplikace v iPadOS i macOS.

Překladač – Přeložit nyní stáhnete zde

Microsoft Translator

Překladač od Microsoftu je k dispozici zcela zdarma a hodí se všem osobám, které mají v plánu jakýmkoliv způsobem cestovat do cizích zemí. V Microsoft Translator můžete jednoduše překládat více než 70 různých jazyků. Nechybí klasický překlad textu jako takového, to je samozřejmost, kromě tohoto způsobu lze ale využít hlasový překlad, režim konverzace a přeložení v reálném čase z fotoaparátu či z vytvořeného obrázku. Jednotlivé jazyky si pak můžete uložit do lokálního úložiště vašeho zařízení, abyste k nim případně měli přístup i tehdy, pokud nebudete zrovna připojeni k internetu. Microsoft Translator dále nabízí režim pro více uživatelů, kdy se navzájem propojí více zařízení a uživatelé mezi sebou komunikují. Překladač od Microsoftu dále zvládne také přeložit webovou stránku ze Safari, nechybí ani seznam synonym, příruček výslovnosti a mnoho dalšího. Nechybí ani aplikace pro Apple Watch.

Microsoft Translator stáhnete zde

Google Překladač

Mezi špičku mezi překladači patří bezesporu i ten od Googlu. Samozřejmě se najdou takoví jedinci, kteří jej úplně nemusí – věřte však, že vás ve štychu rozhodně nenechá. Klasickým způsobem můžete překládat mezi 108 jazyky, pro offline použití si pak můžete stáhnout 59 jazyků. Kromě klasického překladu však Google Překladač umí také překládat text z fotoaparátu v reálném čase, a to až ve 94 různých jazycích, z již vytvořených fotek lze pak překládat do 90 jazyků. Pokud se náhodou ocitnete v situaci, kdy si budete chtít promluvit s někým, jehož jazykem nehovoříte, tak můžete využít překlad konverzace, který je k dispozici v 71 jazycích. Jednotlivé znaky textu pak můžete i nakreslit, a poté přeložit do 96 jazyků. Nechybí ani slovníček frází, tedy určité slova či fráze, které si označíte a uložíte pro budoucí použití.

Google Překladač stáhnete zde

Anglicko-český offline slovník

Výše jsme se společně v krátkosti podívali na čtyři aplikace, které můžete využít k překládání různých frází či konverzací v reálném čase. Jak už jsem ale zmínil v úvodu, tak v určitých situacích se vám může hodit také obyčejný anglicko-český slovník – přesně takový, který jsme používali například ve škole v hodinách angličtiny. Jestliže takový offline slovník sháníte, tak pro vás máme dobrou zprávu – stačí, abyste si z App Store stáhli aplikaci s názvem Anglicko-český offline slovník, který zajisté splní veškeré vaše požadavky. Součástí tohoto slovníku je více než 170 tisíc různých výrazů, tudíž si můžete být jistí, že vás aplikace nenechá na holičkách. Kromě anglicko-českého slovníku nabízí stejný vývojář slovníky česko-německé, španělsko-anglické, francouzsko-anglické, slovensko-anglické a německo-anglické – kompletní přehled si zobrazíte zde.

Anglicko-český offline slovník stáhnete zde