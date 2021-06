Problém pro Apple? Pokud zvolí špatný název pro letošní iPhone, prodá ho o miliony kusů méně

Jste pověrčiví? Pak si možná stejně jako spousta jablíčkářů z domoviny Applu neumíte představit, že by se svět letos na podzim dočkal iPhonů s označením 13. Právě třináctka je totiž ve světě považována za nešťastné číslo a to hned z několika důvodu. Jedním z nich je například fakt, že Ježíše zradil jeho třináctý učedník Jidáš, dalším pak start honu na templáře, který se datuje k pátku 13. října 1307. A právě “třináctka” by v názvu letošních iPhonů vadila zřejmě mnohým jablíčkářům natolik, že by raději tuto řadu přeskočili, než šli naproti neštěstí.

Zdají se vám předešlé řádky bizarní? Taky jsou, avšak z dobrého důvodu. Vychází totiž z průzkumu společnosti SellCell, která oslovila v domovině Applu na 3000 jeho zákazníků právě s dotazem ohledně označení letošních iPhonů. Z nich odpovědělo neuvěřitelných 74 % uživatelů, že se jim označení iPhone 13 nelíbí a Apple by měl proto určitě sáhnout po něčem jiném. Přes 18 % (tedy skoro pětina dotazovaných) pak dokonce uvedla, že pokud Apple smartphone s názvem iPhone 13 představí, zkrátka si jej jen kvůli tomu nekoupí. Mnohem spokojenější by byli třeba i s pouhým názvem iPhone (2021) nebo 12S, ale u toho by se samozřejmě jednalo spíše o oddálení blížící se “třináctky”, což by ve výsledku moc nevyřešilo.

Přestože se může zdát “problém” s názvem letošního iPhonu jako naprostá banalita, faktem je, že by se mohl Applu do prodejů jeho telefonů velmi negativně podepsat. Pokud by totiž reálně pětina jablíčkářů lačnících po novém iPhonu odmítla telefon koupit kvůli špatně zvolenému názvu, mohlo by to pro Apple znamenat propad jeho prodejů zhruba o 10 až 15 milionů kusů a to jen letos. Očekává se totiž, že “třináctek” zvládne Apple do konce letoška prodat 50 až 75 milionů kusů.