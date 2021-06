Cena iPhone 13 (Pro) je konečně venku. Zaručeně vás potěší

Cena iPhone 13 (Pro) už není tajemstvím a to přesto, že nás od odhalení těchto telefonů dělí ještě dobrého čtvrt roku. O její zveřejnění se tentokrát postaraly velmi přesné zdroje analytické společnosti TrendForce, které se v minulosti již mnohokrát trefily přímo do černého. Jejich informace lze tedy vnímat svým způsobem jako předčasné cenové oznámení. Co nás tedy u novinek čeká?

Pokud jste se báli, že se Apple po letech znovu rozhodne své iPhony zdražit a „třináctky“ tak budou nedostupnější než iPhony 12, máme pro vás velmi dobrou zprávu. Nic takového v plánu není. Letošní generaci iPhonů totiž Apple podle dostupných informací nevnímá jako revoluční, ale spíš jen jako „optimalizaci“ loňské řady 12, kterou okoření řadou zajímavých vylepšení v čele s vyšší obnovovací frekvencí displeje u modelů Pro, výkonnějším procesorem, kvalitnějším fotoaparátem či lepší výdrží baterie. Jelikož se však jedná ve své podstatě o menší vylepšení, má Apple v plánu letošní iPhony prodávat za stejnou cenu jako ty loňské. To jinými slovy znamená, že iPhone 13 mini v základu vyjde na 21 990 Kč, iPhone 13 na 24 990 Kč, iPhone 13 Pro na 29 990 Kč a iPhone 13 Pro Max na 33 990 Kč. Jedná se tedy o částky, na které jsme již za poslední roky vcelku zvyklí a nikoho příliš z míry nevyvedou. Snad tedy budou iPhony, které za ně budou prodávány, „optimalizované“ alespoň tak, jak se to Applu povedlo u řady 11 (Pro) coby optimalizované řady XS a XR. Přestože je mezi nimi pouhý rok, „jedenáctky“ jsou o poznání dospělejšími kousky.

