iPhony 13 se blíží, Apple už pro ně začal zajišťovat certifikace

Přestože nás od představení nové generace iPhonů dělí ještě dobrého čtvrt roku, Apple nezahájí a již se připravuje na spuštění jejich prodejů. Vyplývá to minimálně z databáze Euroasijské hospodářské komise, ve které se před pár desítkami minut objevily nové smartphony od Applu s dosud nepoužitými identifikátory A2628, A2630, A2635, A2640, A2643 a A2645. A jelikož letos žádné jiné iPhony než “třináctky” svět neočekává, takřka 100% se za těmito identifikátory skrývají právě ony.

Do databáze Euroasijské ekonomické komise musí výrobci elektroniky zaregistrovat každé zařízení využívající jakoukoliv šifrovací technologii, což iPhony samozřejmě využívají. Bohužel, kromě potvrzení jasné věci právě ve formě šifrování už databáze o novinkách nevyzrazuje zhola nic a my se tak můžeme stále jen domnívat, co vše letošní generace iPhonů přinese. Počítá se nicméně minimálně s nasazením 120Hz obnovovací frekvence displeje u řady Pro či menším výřezem v displeji u všech modelů. Chybět rovněž nebude výkonnější procesor, kvalitnější fotoaparát, větší baterie a zřejmě i nová 1 TB úložná varianta – tedy minimálně opět u řady 13 Pro.