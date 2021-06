Přípravy na start výroby iPhonů 13 jdou do finále

Apple a jeho partnery čeká jako již tradičně pořádně perné léto. Spuštění výroby letošní generace iPhonů totiž klepe na dveře čím dál hlasitěji, což potvrzují i zdroje portálu DigiTimes. Ty se nechaly tentokrát slyšet, že má Apple se svými partnery dohodnuto například i upřednostnění při výrobě čipů i jiných komponentů právě pro něj, aby tak předešel případným potížím s nedostatečnými skladovými zásobami.

Určité komplikace související s výrobou doprovází Apple u jeho iPhonů de facto každý rok a ani letos tomu nebude jinak. Po loňské pandemii koronaviru, která dolehla na výrobní řetězec poměrně brutálně, totiž letos lomcuje světem nedostatek čipů i spousty jiných komponentů. Vázne totiž těžba a dodávání surovin, ze kterých se vyrábí. Apple si však měl podle DigiTimes minimálně u TSMC zajistit přednost ve výrobě, díky čemuž by se s problémy setkat neměl – nebo alespoň ne s takovými, které trápí jeho konkurenci. Kromě TSMC má pak mít dohody o určité formě upřednostnění i s celou řadou dalších výrobců, díky čemuž by měl letošek šlapat jako na drátkách.

Pokud se v následujících týdnech a měsících neobjeví problémy ve formě náhlého nedostatku komponentů či jejich nedostatečné kvality, je vcelku pravděpodobné, že se Applu letos podaří vrátit do jeho klasického představovacího harmonogramu po jeho loňském vybočení. To by jinými slovy znamenalo, že na nové iPhony bychom snad nemuseli čekat až do říjne, ale světu by se představily klasicky v září. Výrobní proces je ale zkrátka zrádný a zatímco dnes se může zdát jako zvládnutý, za pár týdnů může začít kolabovat. Se zářím jakožto měsícem, kdy se iPhony představí, tak zatím “na beton” určitě počítat nelze.