iOS 15 nenaplnil očekávání, jablíčkáři jsou z něj převážně zklamáni

Zklamal vás před dvěma týdny představený iOS 15? Pak pro vás máme svým způsobem dobrou zprávu. Negativní názor na něj totiž nemáte ani zdaleka sami. Jako zklamání totiž vyšel i z nového průzkumu společnosti SellCell, která se na něj dotazovala amerických jablíčkářů starších 18 let. Výsledky si Apple do rámečku rozhodně nedá.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 3000 jablíčkářů, ze kterých se více než polovina z nich shodla na tom, že novinky v iOS 15 jsou buď absolutně nezajímavé nebo jen minimálně zajímavé. 28 % z nich pak uvedlo, že jsou vcelku zajímavé a pouhých 19 % pak označilo iOS 15 za extrémně zajímavý update. Očekávání tedy rozhodně naplněna nebyla. Co se pak týče novinek, které se jablíčkářům v domovině Applu líbily nejvíce, jsou to dle očekávání možnosti pro vložení občanek a řidičáků do Wallet, vylepšený Spotlight či nové funkce v Najít. Naopak funkce Sdíleno s vámi, které mají celkově usnadnit přehlednost u sdílených souborů respondenti prakticky neocenili, stejně jako novinky ve zdraví a tak podobně. Velmi vlažně byla přijata i vylepšení pro FaceTime a iMessage či režim Focus.

Průzkum se zaměřil kromě stávajících funkcí iOS 15 také na to, co od něj uživatelé vlastně očekávali a co by je tedy uspokojilo. Skoro třetina dotazovaných uvedla, že věřili v nasazení interaktivnějších widgetů, 15 % prahlo po podpoře profesionálních aplikací typu xCode nebo Final Cut Pro na iPadech a 13 % pak lační po lepší podpoře externí displejů opět u iPadů. Poměrně úsměvné je pak to, že zhruba 20 % dotazovaných očekávalo oznámení Always on, které však z logiky věci dorazit kvůli limitům v současnosti využívaného hardwaru Applu nemohlo. A jak se na iOS 15 díváte vy?