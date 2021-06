Tento název sítě vám kompletně deaktivuje Wi-Fi na vašem iPhonu

Čas od času se objeví zajímavá chyba, která může za určitých okolností narušit fungování smartphonu. V minulosti jsme se v této souvislosti setkali například s textovými zprávami nebo nastavením určitého data na iPhonu, nově se pro změnu jedná o specifický název Wi-Fi sítě. Ukázalo se, že v případě, že svou Wi-Fi pojmenujete určitým způsobem, váš iPhone ztratí schopnosti připojit se na jakoukoliv Wi-Fi

Bezpečnostní expert Carl Schou na svém twitterovém účtě minulý týden zveřejnil příspěvek o tom, že je možné pouhým přejmenováním Wi-Fi sítě znemožnit iPhonu poté, co se na ni napojí, připojení k jakékoliv jiné Wi-Fi síti. Onen prokletý název zní „%p%s%s%s%s%n“. Právě toto jméno je příčnou toho, že v nastavení síťového připojení iPhonu dojde ke kompletní deaktivaci schopnosti připojení k Wi-Fi síti, a zasažený iPhone ztratí také přístup k funkcím, jako je třeba AirDrop. Problém podle Schoua přetrvává i po rebootu zařízení. Schou ve svém příspěvku nijak nespecifikuje, jak přesně se mu tuto kuriózní chybu podařilo odhalit, chyba v konektivitě iPhonu bude ale s velkou pravděpodobností způsobena použitím specifických znaků, jejichž kombinace může při předání do některé z interních knihoven vést za určitých okolností k poškození vyrovnávací paměti a deaktivaci Wi-Fi na daném zařízení.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3

— Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021