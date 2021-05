iOS a macOS sužuje další bezpečnostní chyba. Apple o ní ví už 3 týdny

Bezpečnostní chyby se Applu lepí v posledních týdnech a měsících na paty. Přestože v nich totiž vydal celou řadu bezpečnostních updatů, kterými se je snažil opravit, objevují se nové a nové – a dokonce stále na stejných místech, konkrétně v enginu WebKit. Upozorňují na to bezpečnostní experti z Theori.

Nově objevená chyba ve WebKitu umožňuje podle bezpečnostních expertů konkrétně přes správce zvukového výstupu spouštět pomocí určitých příkazů škodlivé kódy a to jak na iPhonech a iPadech, tak i na Macích. Co vše je přes ně možné dělat sice experti nepoodhalili, upozornili však na to, že se o problému ví už zhruba tři týdny. Ani ty však Applu nestačily na vytvoření bezpečnostní záplaty, která by problém vyřešila – v nově vydaném iOS 14.6 a macOS 11.4 totiž oprava stále k dispozici není a jejich uživatelé jsou tedy i nadále v určitém ohrožení.

V tuto chvíli je velmi těžké předpovědět, zda si Apple schová opravu chyby až do iOS 14.7, který je momentálně v rané fázi beta testování, nebo vydá menší opravný patch, kterým jí opraví dříve. Vzhledem k tomu, že se nyní celá věc poměrně dost zmedializovala se však zdá jako pravděpodobnější varianta ta druhá. Jasněji bychom ostatně mohli mít už za pár hodin – není totiž vyloučeno, že nás updatem Apple překvapí už dnes.