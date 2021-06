Dovolená v zahraničí: Jak (nejen) přes iPhone zjistit, jaká koronavirová opatření kde platí

Dovolená v zahraničí byla sice ještě před pár měsíci pro naprostou většinu Česka vzhledem k mizerné pandemické situaci naprostým sci-fi, díky výraznému zlepšení je však nyní přeci jen zrealizovatelná. Pravdou však je, že ne všechny státy jsou na tom s denními počty nakažených tak dobře jako právě Česká republika, kvůli čemuž v nich musí i nadále platit o poznání tvrdší protiepidemilogická opatření a to i z hlediska příjezdu turistů ze zahraničí. Naštěstí však existuje poměrně jednoduchý způsob, jak si zahraniční koronavirová opatření „proklepnout“.

Ministerstvo vnitra spustilo před pár dny novou mikrostránku na jeho webových stránkách věnovaných koronavoru dostupných na adrese covid.gov.cz. A právě na té se velmi snadno dozvíte, jak to s cestami do zahraničí vypadá. Mikrostránka sice nabízí zatím „jen“ informace o těch nejčastějších dovolenkových destinací Čechů, nicméně další a další země na ní pozvolna přibývají, takže je velmi pravděpodobné, že odpověď na své otázky ohledně cest do zahraničí na této stránce najdete. Super je pak to, že kromě řady informací obsahuje stránka třeba i telefon a emailovou adresu na česká velvyslanectví v daných zemích, na které se lze obrátit v případě jakýchkoliv větších potíží. Cestování v létě by tak ve výsledku mohlo být vcelku podobné tomu, jaké jsme znali ještě v roce 2019.

Stránku s informacemi o cestách do zahraničí naleznete zde