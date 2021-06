Jak vybrat hotel: Nejlepší aplikace pro výběr ubytování

Jak vybrat hotel je termín, který se aktuálně začíná vyhledávat čím dál tím častěji. Jednak je to kvůli tomu, že začíná léto, a jednak kvůli tomu, že pandemie koronaviru začíná ustupovat. Právě kvůli koronaviru jsme byli doma zavření několik dlouhých měsíců, což se negativně podepsalo jak na psychické, tak i na fyzické stránce většiny z nás. Všichni lidé si tak budou chtít někam vyrazit, provětrat se a užít si pěkná místa. Pokud máte v plánu někam cestovat na více dní, tak nejspíše budete potřebovat i nějaké ubytování, potažmo hotel. V tomto článku se proto podíváme na nejlepší aplikace pro výběr ubytování.

Booking.com

Celosvětově největším portálem pro vyhledávání ubytování je bezesporu Booking.com. V rámci této aplikace můžete najít ubytování v hotelech a motelech, popřípadě také přímo u soukromníků. Ať už se tedy chystáte na nějakou dovolenou, popřípadě potřebujete jen někde přespat, anebo máte naplánovanou pracovní cestu, tak byste si rozhodně měli aplikaci Booking.com stáhnout a využít ji. Součástí Booking.com je databáze téměř 30 milionů různých hotelů, apartmánů a dalších míst, ve kterých můžete zůstat. Vyhledávat v této aplikaci můžete na základě konkrétního místa, popřípadě pokud jste dostali nějaký tip, tak přímo podle názvu. Filtrovat pak můžete v závislosti na ceně, recenzích a dalších aspektech, nechybí ani speciální last-minute rezervace, které můžete sehnat levněji. Booking.com nabízí i speciální akce, díky kterým lze klasické ubytování získat za ještě výhodnější cenu. Aplikace Booking.com je tak must-have aplikací pro všechny cestovatele.

Airbnb

Pokud na internetu vyhledáte nejpopulárnější aplikace pro výběr ubytování, tak se vám s největší pravděpodobností na horních příčkách zobrazí portál Airbnb. Tato aplikace se od těch ostatních liší v tom, že v ní mohou ubytování nabízet především jednotlivci – přesně kvůli tomu je Airbnb tak populární. To ale neznamená, že byste si v této aplikaci nemohli najít nějaký hotel či jinou podobnou formu ubytování. Zkrátka a jednoduše, v Airbnb své následující ubytování najdete rychle, jednoduše a bez nějakých komplikací. K dispozici jsou miliony jedinečných ubytování, které můžete vyhledat po celém světě. Kromě ubytování jako takového si v Airbnb můžete také zprostředkovat nějaký zážitek s místními obyvateli země, kterou jste se rozhodli navštívit. Můžete si tak být jistí, že váš následující výlet bude rozhodně stát za to. Protože cestování není jen o místech, ale také o zážitcích, o kterých by se vám dost možná bez Airbnb ani nesnilo.

Trivago

Jestliže hledáte jednoduchý srovnávač cen ubytování v rámci hotelů po celém světě, tak byste si měli stáhnout aplikaci s názvem Trivago. Tato aplikace má za úkol jediné – porovnat nabídky ubytování na jednotlivých bookingových portálech a nabídnout vám tu nejvýhodnější cenu. Pokud si tedy například pomocí Booking.com najdete nějaký hotel, tak jej poté můžete vyhledat v aplikaci Trivago. Pokud budete mít štěstí, tak vám Trivago zobrazí stejné nabídky také z jiných stránek, na kterých můžete ušetřit nemalou částku. Samozřejmě ale nechybí ani klasické vyhledávání – stačí do vyhledávacího pole zadat, ve které lokalitě se chcete nechat ubytovat, společně s datem vašeho příjezdu a odjezdu. Aplikace Trivago vám ihned poté zobrazí ty nejvýhodnější nabídky všech hotelů a dalšího ubytování, které můžete ihned využít. Součástí databáze aplikace Trivago je více než milion různých hotelů, a tak se nemusíte bát, že byste nebyli schopni ubytování najít – pod širákem vás tedy tato aplikace nenechá.

HotelTonight

Co si budeme nalhávat, ubytování v hotelu je vždy dražší, než kdybyste si například prostřednictvím Airbnb objednali nějaký apartmán u soukromníka. Na druhou stranu ale v případě hotelu máte celý proces o něco jednodušší – přijedete, zaplatíte a je hotovo. S pomocí aplikace HotelTonight se však můžete levně ubytovat i v hotelu. Pomůže vám v tom aplikace HotelTonight, ve které najdete nabídky ubytování v hotelech na poslední chvíli. Pro provozovatele hotelu je prakticky ve všech případech lepší alespoň někoho ubytovat, byť za zlomek ceny, než kdyby měl být pokoj celou noc prázdný. To znamená, že především ve večerních hodinách se v HotelTonight začnou objevovat opravdu zajímavé nabídky ubytování v hotelech. Až tedy příště budete hledat nějaké ubytování, tak rozhodně zkuste své štěstí v HotelTonight – kdo ví, třeba se vám podaří ubytovat v luxusním hotelu za cenu nějakého levného motelu.

Tripadvisor

Aplikace Tripadvisor se primárně stará o to, aby vám zjednodušila plánování celé dovolené. To znamená, že jsou součástí této aplikace všemožné tipy na aktivity, které lze v určité lokalitě dělat, popřípadě na různé výlety, apod. Kromě toho všeho lze ale Tripadvisor využít také k vyhledání ubytování. Celou vaši dovolenou tak zvládnete jednoduše naplánovat pouze s jedinou aplikací v podobě Tripadvisor – a nebudete k tomu potřebovat nic jiného. Nutno podotknout, že tato aplikace nechybí v chytrém telefonu snad žádného cestovatele, jelikož dokáže perfektně ulehčit plánování a vše okolo. V Tripadvisoru sí navíc můžete zobrazit nabídky ubytování z více než 200 různých bookingových stránek. I přesto, že aktuálně už pandemie koronaviru odeznívá, tak Tripadvisor stále počítá se zhoršenou situací v některých státech světa, tudíž se nemusíte obávat nějakých problémů. Tripadvisor je k dispozici v angličtině, což ale pro cestovatele určitě nebude problém.

