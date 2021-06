Apple přestal prodávat Magic Keyboard, Magic Mouse a Magic Trackpad ve vesmírně šedé

Apple nyní přestává prodávat svou klávesnici Magic Keyboard s numerickou klávesnicí, myš Magic Mouse 2 a Magic Trackpad 2 v provedení Space Gray. K ukončení prodeje příslušenství pro Mac v tomto barevném odstínu došlo zhruba tři měsíce poté, co Apple uložil k ledu svůj iMac Pro, který byl k dostání právě v takzvané vesmírné šedé barevné variantě.

Již zhruba před měsícem si řada uživatelů všimla, že Apple na svém oficiálním e-shopu udává, že klávesnice Magic Keyboard s numerickou klávesnicí, myš Magic Mouse 2 a Magic Trackpad 2 v odstínu Space Gray budou k dispozici pouze do vyprodání zásob. V současné chvíli již tyto doplňky v oficiální online prodejně Applu už vůbec nenajdete – na tuto změnu jako první upozornil server Appleosophy. Na webu Applu je možné si stále ještě zakoupit tento typ příslušenství ve stříbrném provedení, je ale zapotřebí mít na paměti, že u těchto zařízení nedošlo k aktualizaci už od října roku 2015. Apple letos vydal zcela nové iMacy, které jsou osazené procesorem M1 a jsou k dostání v jasných barevných odstínech. S těmito odstíny je barevně sladěné také příslušenství včetně zcela nové klávesnice Magic Keyboard s Touch ID, to ale není možné zakoupit zvlášť. Prakticky od prvního představení nových barevných iMaců se nicméně mluví o tom, že by Apple mohl umožnit zakoupení nové Magic Keyobard, Magic Mouse a Magic Trackpadu v těchto barvách.