Apple našel nový způsob, jak v domovině Samsungu prodávat iPhony

O tom, že společnost LG končí s vývojem a výrobou vlastních smartphonů se už ví několik měsíců. K tomu se tak logicky váže otázka, co se stane se značkovými obchody, které nesou název LG Best Shops a ve kterých se výhradně smartphone této značky prodávaly, a to především v jihokorejské domovině. Odpověď na tuto otázku může být poněkud bizarní.

Podle zákulisních informací totiž v současné době probíhají jednání, na kterých se řeší to, že by LG Best Shops, kterých je celkem na 400 po celé Jižní Koreji, prodávaly produkty od Applu, výhradně pak iPhony, iPady a Apple Watch (kromě Maců).

LG plánuje prodávat své chytré telefony do konce července, poté už však žádné smarpthony s logem LG v oficiální distribuci nebudou. Deník BusinessKorea tak informuje o tom, že by se v LG Best Shops mohla objevit speciální prodejní sekce, kterou by mohli obsluhovat například zaměstnanci Applu a kde by bylo možné zakoupit výše uvedené produkty. Jednalo by se o tzv. store-in-store koncept, v rámci kterého by společnost LG dostala licenci na prodej Apple produktů. Případné rozhodnutí o spolupráci by se mělo uskutečnit nejpozději v průběhu července.

Jak padlo výše, prodej by se týkal sortimentu nad rámec Macbooků (resp. Maců obecně). Laptopy totiž LG vyrábět nepřestane a je logické, že ve svých značkových obchodech bude i nadále nabízet své populární modely ze série Gram, které s některými Macy přímo soupeří o přízeň zákazníků.