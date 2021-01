Dobrá zpráva (nejen) pro Apple? LG zřejmě skončí s výrobou smartphonů

Na poli chytrých telefonů se společnosti LG v minulosti příliš nedařilo. Její prodeje se rok od roku propadaly a to až do takové míry, že firma, resp. její divize zaměřená na segment chytrých telefonů za posledních pět let vykázala ztrátu více než 4,5 miliardy dolarů. Vedení společnosti nyní stojí před zásadním rozhodnutím, zdali tento segment zcela opustí a případně jak to udělá, pokud k tomu skutečně dojde.

CEO společnosti Kwon Bong-Seok nyní informoval své podřízené o tom, že se bude vedení společnosti vážně zamýšlet nad tím, jestli její setrvání na trhu s chytrými telefony je tou správnou cestou kupředu. Jedním z důvodů je dle ředitele obrovská konkurence na trhu se smartphony. Vedení tak stojí před zásadní otázkou, co bude dál. Zdali dojde k prodeji vybraných divizí či zmenšení nebo jiné úpravě vybraných segmentů společnosti tak, aby reflektovaly současnou situaci.

Vybrané LG smartphony, se kterými se společnost snažila prorazit:

Jakékoliv změny by se neměly nikterak dotknout zaměstnanců, které firma v současné době zaměstnává. I pokud by divize mobilních telefonů nakonec přestala existovat, stávající zaměstnanci budou přesunuti do některé z jiných částí společnosti. LG v současné době drží zhruba 2% globální tržní podíl na trhu s chytrými telefony. Nikterak úspěšně si nevede ani divize, jež se stará o výrobu mobilních displejů. Společnost LG měla být jedním ze dvou dodavatelů, jež budou vyrábět displeje pro nový iPhone SE. Dodané vzorky však neprošly kontrolou kvality a Apple se nakonec obrátil na společnosti Sharp a Japan Display. Tovární hala, ve které se v minulosti vyráběly mobilní displeje, se dočká restrukturalizace a začnou se zde produkovat displeje do infotainment systémů automobilů.