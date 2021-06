Spotify přichází s vlastní verzí Clubhouse. Jak vypadá a jak ji používat?

Společnost Spotify v průběhu minulého týdne spustila zbrusu novou aplikaci, která má konkurovat Clubhousu. Novinka nese název Greenroom, nabízí funkce audio chatu s možností sledování tvůrců, a my si v našem dnešním článku povíme, jak vlastně funguje, jak ji můžete využívat, a zda vůbec stojí za stažení.

Fotogalerie Spotify Greenroom 1 Spotify Greenroom 2 Spotify Greenroom 3 Spotify Greenroom 4 +3 Fotek Spotify Greenroom 5 Spotify Greenroom 6 Vstoupit do galerie

Aplikace Greenroom sice spadá pod Spotify, musíte si ji ale stáhnout zvlášť v App Storu. Aplikace je bezplatná a k jejímu využívání nepotřebujete nutně Spotify účet. Stejně jako v případě Clubhousu byste také na Greenroom měli vystupovat pod svým skutečným jménem, a v ideálním případě také se svou vlastní fotografií. Aplikace Greenroom vznikla díky akvizici Betty Labs společností Spotify – k této akvizici došlo letos v březnu. Greenroom je k dispozici jak pro majitele iPhonů, tak i pro majitele smartphonů s operačním systémem Android. Svým vzhledem Greenroom silně připomíná Spotify. Při jejím prvním spuštění si v několika málo krocích vytvoříte svůj vlastní profil (nedojde tedy ke zkopírování údajů z vašeho Spotify účtu), a poté si vyberete tematické okruhy, které vás zajímají.

Fotogalerie Spotify Greenroom 7 Spotify Greenroom 8 Spotify Greenroom 9 Spotify Greenroom 10 +3 Fotek Spotify Greenroom 11 Spotify Greenroom 12 Vstoupit do galerie

Na hlavní stránce aplikace Greenroom najdete – podobně jako v Clubhousu – přehled všech aktuálních místnosti, klepnutím na tlačítko ve spodní části obrazovky můžete spustit vaše vlastní vysílání. Po vstupu do místnosti se můžete klasicky přihlásit o slovo zvednutím ruky, pozvat nové účastníky, sdílet místnost, nebo se zapojit do chatu s ostatními účastníky. V Greenroom si můžete také nastavit a přizpůsobit notifikace, nebo si po klepnutí na ikonku kalendáře v pravém horním rohu hlavní obrazovky nechat zobrazit nadcházející události a případně si je přidat do kalendáře. Greenroom také nabízí možnost přidání do klubů, vyhledávání jednotlivých klubů, a samozřejmě také vyhledávání jednotlivých uživatelů.

Aplikace Greenroom vypadá opravdu dobře. Je přehledná, snadno ovladatelná, a ti, kteří již mají zkušenost s Clubhousem, uvítají vzájemnou podobu obou aplikací, díky které se v Greenroom velice rychle zorientují. Velkou výhodou je také okamžitá dostupnost jak pro Android, tak i pro iOS, stejně jako fakt, že místnost zde může založit každý, kdo má aktivní účet – Spaces od Twittteru totiž například nabízí možnost založení vlastní místnosti až od určitého počtu sledujících. Spotify také v rámci své platformy Greenroom nabízí možnost monetizace, ke které se tvůrci mohou předběžně přihlásit zde. Aplikaci Greenroom jako takové nelze po funkční ani designové stránce nic vyčíst. Nechme se překvapit, do jaké míry přiláká či nepřiláká také tuzemské tvůrce.

Aplikaci Greenroom stáhnete bezplatně zde.